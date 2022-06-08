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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإجمالي بلغ 265 ألفًا و904.. الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا
كورونا

 

ذكرت وزارة الصحة الجزائرية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 265 ألفا و904 حالات وذلك عقب تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وذكرت الصحة الجزائرية في بيان مساء أمس /الثلاثاء/ أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي استقر عند 6 آلاف و875 حالة في ظل عدم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الفترة المذكورة.
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا الاصابة بفيروس كورونا الصحة الجزائرية

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