بالأسود .. جوهرة تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة

شاركت الراقصة الروسية "جوهرة" متابعيها عبر حسابها علي إنستجرام جلسة تصوير استعرضت فيها رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق بشكل محلوظ.



وظهرت جوهرة بإطلالة أنثوية لافتة كعادتها، مرتدية فستانا باللون الأسود.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة تتناغم مع إطلالتها ووضعت مكياجًا ناعمًا من الوان النود ، مع الكحل والآيشادو البني مما أبرز جمال عينيها.





وتحرص الراقصة "جوهرة" على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وكان آخر عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة كليب مطربا المهرجانات، حسن شاكوش، و حماده مجدي، بعنوان "بسكوتاية مقرمشة"، والأغنية من كلمات وألحان، مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف توتي.



وشاركت في فيلم" الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح العام الماضي، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية" حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.