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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة في بولاق الدكرور لرفع الإشغالات.. شاهد

حملة اشغالات
حملة اشغالات

شن حي بولاق الدكرور ، التابع لمحافظة الجيزة، بقيادة عبدالله نور، رئيس الحي، وشوقي محمد شوقي نائب رئيس الحي حملة اشغالات مكبرة لعودة الانضباط داخل الشارع، وفرض هيبة القانون .

وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، بتشكيل حملات إشغالات ونظافة على مدار اليوم وفرض هيبة القانون، والعمل على انضباط الشارع الجيزاوي.


 وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 500 حالة اشغال، وتم رفع المضبوطات وايداعها مخازن الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وذلك بحضور محمود صابر مدير اشغالات الحي، واسامه العناني، وائل عكاشة مراقبي الاشغالات بالحي .


كما يتم عمل حملات يومية بشكل مستمر لضبط المخالفات بالشارع دون تهاون او تخاذل.

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حملة اشغالات اخبار الجيزة اخبار المحافظات محافظ الجيزة حي بولاق الدكرور

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