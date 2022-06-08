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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الرئيس السيسي حقق نقلة نوعية في تطوير القطاع الصناعي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه على مدار 8 سنوات من تولى الرئيس السيسي حكم البلاد ، والقطاع الصناعي يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة، لافتة إلى أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، ساهم فى تعزيز التبادل التجاري والصناعي. 

وأكدت “ متى ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن المشروعات القومية  التى تتبناها الدولة ساهمت فى زيادة الإنتاج المحلى، و النهوض بالصناعة والاقتصاد المصرى ، كما أن التواصل الدائم مع المستثمرين والأجانب والمسئولين بالخارج يسهم بنتائج إيجابية في التنمية بمختلف القطاعات، لا سيما فى ظل الجمهورية الجديدة. 

وأضافت عضو صناعة البرلمان أن من أبرز  إنجازات الرئيس السيسي في دعم الصناعة خلال 8 سنوات ما نفذته من مشروعات وأنشطة في مجال تشجيع رواد الأعمال المبتكرين، والتى تشمل مشروع إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية ومشروع رفع كفاءة رواد الأعمال في مجال الصناعات الخضراء ودعم ابتكار العلامة المصرية.

كما لفتت إلى أن إنشاء المجمعات الصناعية بالصعيد يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يخلق نوعًا من التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة، مشير إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للعمل على زيادة معدلات النمو الصناعي المستدام ، للوصول بمصر مرة أخرى إلى إحدى القلاع الصناعية العالمية.

لجنة الصناعة مجلس النواب الرئيس السيسي الاقتصاد الصناعة المجمعات الصناعية

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