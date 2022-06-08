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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحدث ظهور لـ محمد النني من منزله.. شاهد

صدى البلد

شارك محمد النني صورا جديدة في أحدث ظهور من بيته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهر بإطلالة صيفية كاجوال، ونالت الصورة تفاعلا كبيرا من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

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إيهاب جلال: النني قد يغيب عن مواجهة منتخب مصر أمام غينيا

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محمد النني يقرأ القرآن الكريم خلال إجازته الصيفية.. فيديو

تداول أحد رواد السوشيال ميديا فيديو لـ محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، وهو يقرأ القرآن أثناء استمتاعه بإجازته الصيفية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وعلق علي الفيديو كاتًبا: “ڤيديو قصير صورته والله وهو مش واخد باله ولا يعرف اني صورته اصلا، بس عجبني اوي قلت اشاركه معاكم، ربنا يسعدك ويكرمك ويحبب فيك جميع خلقه يارب، اشهد الله اني احبك يا أطيب قلب يا حبيبنا ونجمنا”.

محمد صلاح منتخب مصر محمد النني اتحاد الكرة

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