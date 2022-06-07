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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام: صلاح يعرف قيمته كقائد للمنتخب.. والنني وتريزيجيه غير جاهزين

مصر
مصر

أثنى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على دور محمد صلاح قائد منتخب مصر، مشيرا إلى أن محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه غير جاهزين للمشاركة في مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال حازم إمام، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس 1": "جمال علام وحلمي مشهور وأنا ومحمد بركات سنترأس بعثة منتخب مصر إلى مالاوي غدا الثلاثاء لمواجهة إثيوبيا المقررة يوم الخميس المقبل".

وأضاف: "إيهاب جلال يحتاج كل الدعم في الفترة الحالية، حققنا فوزا هاما في بداية التصفيات أمام غينيا، ما زال هناك عدم انسجام لكن حققنا الأهم، والقادم أفضل إن شاء الله".

وتابع: "محمد صلاح يعرف قيمته كقائد لمنتخب مصر وقيمته على مستوى العالم، دائما ما يبث التفاؤل لزملائه ويبذل مجهودا كبيرا على المستوى الفني والمعنوي، أهم شيء عنده هو مصر والمنتخب".

وأكمل: "محمد النني ومحمود تريزيجيه غير جاهزين بنسبة 100% ومن الصعب مشاركتهما في المباراة المقبلة أمام إثيوبيا وقد لا يسافران مع المنتخب إلى مالاوي".

وواصل: "محمد الشناوي أصبح جاهزا بعد تعافيه من إصابته بكورونا، لكن مشاركته من عدمها تعود إلى وجهة نظر المدير الفني إيهاب جلال".

وأتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قائلا: "ندرس تعيين مدير منتخب في الفترة المقبلة بعد التشاور مع إيهاب جلال".

حازم امام اتحاد الكرة محمد صلاح محمد النني محمود حسن تريزيجيه

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