عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب المغرب.. الجزائر تقرر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة مع إسبانيا

صدى البلد

أعلنت دولة الجزائر اليوم الأربعاء، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع دولة إسبانيا. بحسب "الإذاعة الجزائرية".

وكانت الجزائر وإسبانيا قد أبرمتا معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون في 8 أكتوبر عام 2002.

ويعود سبب التوتر في العلاقات بين الجزائر وإسبانيا بعد الموقف الأخير الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء التي اقترحتها المغرب، بعدما تميزت العلاقات الجزائرية الإسبانية بالهدوء منذ عقود، خاصة وأن مدريد تعتمد بشكل كبير على الغاز الجزائري.

وفي تغيير جذري لموقفها بشأن ملف الصحراء الغربية، أعلنت إسبانيا في مارس الماضي دعم الموقف المغربي علناً وللمرة الأولى ودخول "مرحلة جديدة" في العلاقات مع الرباط، في خطوة رحبت بها الأخيرة ونددت بها جبهة البوليساريو.

المغرب .. الحكومة تسعى لاستحداث لجنة للمساواة بين الجنسين

الجزائر تدعو لتقوية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يوم الجمعة مارس أمام الصحفيين في برشلونة: "تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدّمة في 2007 (من جانب المغرب) هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع" بين الرباط وجبهة بوليساريو. وأكد ألباريس بذلك حرفياً رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سبق أن كشف فحواها الديوان الملكي المغربي."

وجاء في بيان للحكومة الإسبانية: "ندخل اليوم مرحلة جديدة في علاقتنا مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل، واحترام الاتفاقات، وغياب الإجراءات الأحادية، والشفافية والتواصل الدائم". ووصفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية هذا الموقف الجديد لإسبانيا بـ "التاريخي".

الجزائر اسبانيا المغرب معاهدة الصداقة مبادرة الحكم الذاتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

هزار.. قصة فيديو الطفلة سجدة التي اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

غضب عارم ضد موسيماني في الأهلي واتجاه لفسخ عقده

ترشيحاتنا

وزير الشباب يفتح الملفات الساخنة على الساحة الرياضية مع أحمد موسى الليلة

تايوان تزيد عدد موظفي المخابرات العسكرية وسط تصاعد التوترات مع الصين

أخبار التكنولوجيا|عملية احتيال جديدة مكلفة تستهدف تطبيق واتساب.. حقيقة تسليم تيليجرام بيانات مستخدميه إلى السلطات الألمانية

كوبرا تحول مفهوم "تافاسكان" لسيارة إنتاج تجاري في 2024

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 860 جنيها

عدلي القيعي: كرة القدم تعيش حالة من الفوضى.. فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

رحاب جمعة على خطى الشوربجي.. حكاية بطلة جديدة قد يخطفها "التجنيس" من مصر

فيديو

بعد انتصاره على إدمان الكحوليات.. وفاة البلوجر بدر دراز بشكل مفاجئ| فيديوجراف

سميرة عبد العزيز: لا أنظر للشهرة أو الفلوس وهذه قصتي مع محمد رمضان

بعد حادث رحمة حسن.. تعرف على أهم الخطوات حال تعرضك لعضة كلب

الأرصاد تحذر المواطنين: درجات الحرارة قد تصل لـ 44

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ