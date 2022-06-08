قبل إطلاق نايل سات 301.. خبراء فى علوم الفضاء يوضحون مميزات القمر الصناعي.. ويؤكدون: استثمار حقيقي لمصر ضمن مشروعات التنمية المستدامة

عميد كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء: الاستثمارات فى الفضاء عائدها على مصر 10 أضعاف

عميد كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء: الأقمار الصناعية ليست رفاهية ولها أهداف كبيرة

دكتور بكلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء: القمر الصناعي نايل سات 301 يحقق تنمية إقتصادية لمصر

تطلق الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أحدث قمر صناعي، "نايل سات 301"، ليحل محل "نايل سات 201"، الذي ينتهي عمره الافتراضي 2028، ويكون المصريون على موعد مع لحظة تاريخية لإطلاق القمر الصناعي الجديد نايل سات 301 من ولاية فلوريدا الأمريكية، في تمام الساعة 11 و4 دقائق ليلًا.

قال الدكتور أسامة شلبية عميد كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، فى البداية علينا أن نعرف أن الاقمار الصناعية يوجد بها العديد من الانواع وكل نوع يستخدم لغرض معين ومحدد، فهاك اقمار صناعية للبحث العلمي واقمار صناعية للاستشعار عن بعد واقمار صناعية الاستخبارات واقمار صناعية الاتصالات، وأن كل قمر صناعي يصمم وفقآ للمهمة الفضائية التى سوف يقوم بها، وكل نوع من الاقمار الصناعية يوضع فى مدار محدد حتى نضمن أفضل إداء للقمر بإقصى جودة وأعلى كفاءة وأقل تكلفة.

وصرح الدكتور شلبية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن مصر واعية بأهمية تواجد قمر صناعي لها فى الفضاء فكانت البداية مع إرسال مصر للقمر الصناعي نايل سات 101، لكن كان لابد لنا مع عدم الاكتفاء بذلك فقط ، وبالتالي عملت مصر على إرسال أقمار صناعية أخرى مثل القمر الصناعي نايل سات 102 والقمر الصناعي نايل سات201 ونحن اليوم نطلق قمرنا الصناعي الجديد نايل سات 301 ليؤكد على مفهوم الاستدامة ، ويعكس وعي القيادة السياسية بأهمية تواجدنا فى الفضاء .

وأكمل أن القمر الصناعي المصرى 301، يأتى ليكون بديلا للقمر 201 الذى سوف يتوقف عن العمل فى عام 2028، ولذلك كان لابد لنا من إطلاق قمر جديد حتى لا نأخر أو نعيق خطط التنمية، ولذلك نطلق إقمار صناعية جديدة تكون بديلة تعمل فور إنتهاء مدة عمل القمر الصناعي السابق؛ يبدأ القمر الجديد من حيث انتهاء القمر القديم، ويكون مزود بأعلى تكنولوجيا متواجدة الان، وأن مصر تعاقدت مع شركة سبيس إكس والتى تعد من كبرى شركات فى مجال الفضاء حتى تكون عملية إطلاق القمر الصناعي مزوده بأحدث التكنولوجيات الموجودة فى الوقت الراهن وبأرخص التكلفيف وتكون أمنه بنسبة عالية وأن هذا يعد التعاون الاول لشركة النايل سات مع شركة سبيس إكس.

واضاف عميد كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، أن الأقمار الصناعية بشكل عام، ليس بأمر من الرفاهية، وإنما هو أمر فى غاية الضرورة الآن في مستقبل الأمم والشعوب، وأن من يمتلك الفضاء يمتلك ما على الأرض، وأن من ليس له قدم فى الفضاء لا وجود له على الارض، وأن جميع الاشياء التى تحدث على الارض الان يتم رصدها فى الفضاء وأن كل إشارة إتصال أو إذاعة أو قنوات تبث من خلال الفضاء، وكل هذة الاشياء تفرض علينا ضروة تواجد قمر صناعي خاصة بنا ؛ وأن القمر الصناعي الجديد سوف يوفر لنا كل هذة المميزات بالاضافة إلى تغطية أفضل الانترنت وزيادة جودة الاشارة ، ووصول الانترنت إلى المناطق النائية التى لا يتوفر بها إتصال مثل منصات إستخراج البترول التى تتواجد فى البحار .

والفت أن مصر دائما أن تكون صاحبة الريادة فى قارة أفريقيا لذلك يجب أن تمتلك أحدث التكنولوجيات، وأن يظل لدينا أفضل البرامج التعليمية والبرامج الثقافية، ووجودنا ككيان قوى متربط بتلك الاسثمارات الكبيرة؛ مشيرآ أن مصر لا تهدر أموالها وأن العائد من جميع تلك الاسثمارات فى مجال الفضاء والاقمار الصناعية 10 أضعاف، وأن نايل سات 301 سوف يستمر لمدة 15عام وهو يعد من مشروعات الاستدامة التى تعمل عليها مصر.

وأكد أن جميع المششكين فى جدوى الإنفاق على الاقمار الصناعية وعلوم الفضاء لا يدركون أن ذلك أمن قومي واستثمار حقيقي يدر ضعف العائد الذى أنفق عليه، وأن هناك العديد من الجهات الرقابية ودراسات الجدوي التى تأكد مدى الاستفادة من تلك الاستثمارات، وأننا مع الاسف قد نقول أننا تاخرنا عشرات السنين فى الاهتمام بعلوم الفضاء لكن أن تأتى متأخرا خير من أن لا تأتى أبدا.

بينما قال الدكتور خالد يوسف الدكتور بكلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، أن القمر الصناعي نايل سات 301، يقوم بإغراض الاتصالات وأن من أهم الاشياء التى تأصل إلى قيام جمهورية جديدة ودولة جديدة هو أغراض الوصول إلى كل نقطة فى بقاع مصر وأن هذا لا يتحقق بدون تحقيق خدمة جيدة فى مجال إتصالات خصيصا إتصالات البيانات .

وصرح لـ"صدى البلد" لنقل التطور فى مجالات الزراعة يجب علينا أن تكون لدينا شبكة اتصالات قوية بمقدروها أن تصل البيانات الى العديد من الارضى التى يتم استصلاحها فى الصحراء ولتحقيق تكنولوجيا حقيقة تعود بمردود اقتصادي قوى، من هنا أصبحت مصر بحاجة إلى جود إقمار صناعية جديدة فى المدارات، بدلا من الاقمار القديمة التى كانت مختصة فى مجال الاذاعة والبث التلفزيوني .

واوضح أن الاوجه الاقتصادية للاستفادة من القمر الصناعي نايل سات 301 هى اوجة الاقتصاد المباشر سواء كان فى مجالات زراعية، أو مجالات التواصل والاستشعارات الارضية وفى التعدين والبترول، إضافة إلى حدث طفرة فى الاتصال فى الاماكن النائية التى كان يصعب الوصول لها بالطرق الطبيعية.

وأكد الدكتور خالد يوسف الدكتور بكلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، أن من لا يملك سماءه لا يملك أرضة، وأن اذا لم يكن لدينا أقمار صناعية تقدم لنا رؤية حقيقة سواء كان فى الاتصالات أو فى الاستشعار أو الرصد فإنحن لا نملك اقتصادنا الحقيقي ، وأن القمر الصناعي نايل سات 301 يعد إستثمار على المدي القريب قبل المدي البعديد .

جدير بالذكر أنه يشارك اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في فعاليات إطلاق القمر الصناعي المصري «نايل سات 301» من ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأنهت شاشات الوطنية للإعلام، كافة استعداداتها لنقل هذا الحدث التاريخي فى بث حى ومباشر لكافة فعاليات عملية اطلاق القمر الصناعى المصرى الجديد نايل سات 301، فى الساعة الحادية عشرة وثلاث دقائق بتوقيت القاهرة، حيث سيتم الإطلاق على قمر «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس اكس الأمريكية».

وتتابع قنوات الوطنية للإعلام لحظة بلحظة عملية الإطلاق ليشاهد المصريون ويسعدوا بتلك اللحظات التاريخية، بتحقيق انجاز جديد لإعلامهم الوطنى، حيث يحمل القمر الصناعي المصري نايل سات تكنولوجيا متقدمة توفر العديد من الخدمات أهمها الإنترنت عريض النطاق لتغطية محافظات مصر والمناطق النائية.