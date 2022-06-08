أخبار الزمالك| طوارئ في النادي بسبب وقف القيد والقضايا.. ونجم الفريق يجدد لمدة عامين

نشر موقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ نادي الزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية.



السبب القيد والقضايا .. الزمالك يرفع حالة الطوارئ

يعكف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على وضع تصور نهائي لجميع الغرامات الموقعة على القلعة البيضاء من قبل الفيفا بسبب شكاوى لاعبين أجانب أو أندية ومدربين اجا٥نب لحسم هذا الملف تماما قبل نهاية يونيو الجارى .

حصد بطولتيّ الدوري والكأس .. رشاد شبل يجدد لـ طائرة الزمالك عامين

جدد رشاد شبل نجم الفريق الأول لكرة الطائرة بالزمالك تعاقده مع النادي لمدة سنتين خلال جلسة جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

تدريبات منفردة لـ شيكابالا وأيمن حفني في مران الزمالك اليوم

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

إمام وأوناجم راحة من مران الزمالك

حصل الثنائي حازم إمام والمغربي محمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

تدريبات إضافية لـ أوباما وروقا على تسديد ضربات الجزاء في الزمالك

أدى الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وحدة تدريبية إضافية بتسديد ضربات الجزاء بعد انتهاء المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

جلسة بين أمير مرتضى والمثلوثى فى الزمالك

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعد انتهاء اللاعب من أداء التدريبات التأهيلية.

تدريب الزمالك.. جمل فنية وتكتيكية وتقسيمة قوية بين اللاعبين

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثنائي محمد عبد الغني وعبدالله جمعة تعليمات خاصة خلال التقسيمة الفنية التي أقيمت في مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.