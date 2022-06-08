عاجل
أخبار التوك شو.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي.. القمر الصناعي نايل سات 301 يتجه إلى مداره حول الأرض سعر ومواصفات سيارة جاك 2020 في مصر | صور برلماني: توريد أكبر كمية من القمح في تاريخ مصر نتيجة القرارات الحكيمة أخبار الفن| ويجز وعفروتو في حفل بالسعودية.. انطلاق مسلسل الثمانية على شاهد.. وصورة نادرة تعيد المعتزلة نورمان أسعد للساحة أخبار التعليم| عميد كلية الفضاء: الأقمار الصناعية ليست رفاهية ولها أهداف كبيرة.. قرارات هامة باجتماع مجلس الجامعات الخاصة.. ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك| طوارئ في النادي بسبب وقف القيد والقضايا.. ونجم الفريق يجدد لمدة عامين

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ نادي الزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية.


السبب القيد والقضايا .. الزمالك يرفع حالة الطوارئ
يعكف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على وضع تصور نهائي لجميع الغرامات الموقعة على القلعة البيضاء من قبل الفيفا بسبب شكاوى لاعبين أجانب أو أندية ومدربين اجا٥نب لحسم هذا الملف تماما قبل نهاية يونيو الجارى .
حصد بطولتيّ الدوري والكأس .. رشاد شبل يجدد لـ طائرة الزمالك عامين
جدد رشاد شبل نجم الفريق الأول لكرة الطائرة بالزمالك تعاقده مع النادي لمدة سنتين خلال جلسة جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

تدريبات منفردة لـ شيكابالا وأيمن حفني في مران الزمالك اليوم
خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

إمام وأوناجم راحة من مران الزمالك
حصل الثنائي حازم إمام والمغربي محمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

تدريبات إضافية لـ أوباما وروقا على تسديد ضربات الجزاء في الزمالك
أدى الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وحدة تدريبية إضافية بتسديد ضربات الجزاء بعد انتهاء المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

جلسة بين أمير مرتضى والمثلوثى فى الزمالك
حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة،  بعد انتهاء اللاعب من أداء التدريبات التأهيلية.

تدريب الزمالك.. جمل فنية وتكتيكية وتقسيمة قوية بين اللاعبين
منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثنائي محمد عبد الغني وعبدالله جمعة تعليمات خاصة خلال التقسيمة الفنية التي أقيمت في مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 860 جنيها

السبب القيد والقضايا .. الزمالك يرفع حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

الغرب يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها دون تباطؤ

أيهما أفضل قيام الليل أم الصدقة ؟.. مبروك عطية يجيب

مبروك عطية : يجوز لمن استدان ألفًا أن يدفعها اثنين دون ربا

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

ترقية 500 ألف موظف .. خبر سار من التنظيم والإدارة | شاهد

نايل سات 301 .. 3 أهداف رئيسية يحققها القمر الصناعي المصري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ