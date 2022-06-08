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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكريس منطق الفوضى.. تعليق رئيس وزراء العراق على انفجار أربيل

صدى البلد

علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على انفجار أربيل، اليوم الأربعاء، في كردستان العراق.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الاعتداء الذي تعرضت له أربيل يترجم إصرار البعض على تكريس الفوضى.

وقال الكاظمي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، بحسب بيان لمكتبه، إن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، مساء اليوم الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة".

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وأوضح الكاظمي أن "الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة، والحكومة العراقية ماضية بالتعاون مع حكومة الإقليم في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار".

وأكد بارزاني بحسب البيان على "أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار عبر طائرة مسيرة في أربيل.

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