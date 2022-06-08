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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان هيطرده .. وفاء عامر تدعم موظف سوبر ماركت تعرض للنصب |فيديو

وفاء عامر
وفاء عامر

 كشفت الفنانة وفاء عامر تفاصيل دعمها لموظف في سوبر ماركت بعد تعرضه للنصب على يد فتاة.

وقالت وفاء عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لقيت صاحب المحل هيطرد الموظف لأنه تعرض للنصب من فتاة".

وأضافت وفاء عامر :" من الواضح أن هذه الفتاة كانت تمارس عملية النصب في أكثر من مكان".

 وتابعت وفاء عامر :" تواجد كاميرات في المحال والشوارع ساعدت في كشف حقيقة الحادث".

وأكملت وفاء عامر:"  الشباب دول بيصعبوا عليا ولازم نقف معاهم ونساندهم ، والشباب اللي بيشتغل  ده لازم ندعمه ونقف معاهم ".

وفاء وفاء عامر نصب سوبر ماركت اخبار التوك شو

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