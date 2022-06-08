كان هيطرده .. وفاء عامر تدعم موظف سوبر ماركت تعرض للنصب |فيديو

كشفت الفنانة وفاء عامر تفاصيل دعمها لموظف في سوبر ماركت بعد تعرضه للنصب على يد فتاة.

وقالت وفاء عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لقيت صاحب المحل هيطرد الموظف لأنه تعرض للنصب من فتاة".

وأضافت وفاء عامر :" من الواضح أن هذه الفتاة كانت تمارس عملية النصب في أكثر من مكان".

وتابعت وفاء عامر :" تواجد كاميرات في المحال والشوارع ساعدت في كشف حقيقة الحادث".

وأكملت وفاء عامر:" الشباب دول بيصعبوا عليا ولازم نقف معاهم ونساندهم ، والشباب اللي بيشتغل ده لازم ندعمه ونقف معاهم ".