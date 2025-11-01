قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمز القوة والعظمة.. رحلة الملك رمسيس الثاني من صخب القاهرة إلى بهو المجد في المتحف المصري الكبير
عادل عوض: المتحف الكبير يبرز دور مصر التاريخي والثقافي والحضاري عالميا
نهال عنبر: افتتاح المتحف الكبير يعكس فخر الشعب المصري بحضارته العريقة
دعاء الفجر للفرج وتيسير الأرزاق.. ردد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
تبدأ من 120 ألف ريال.. سعر ومواصفات سانج يونج توريس 2025 في السعودية
بسبب تيك توك.. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة
صحيفة أمريكية : فنزويلا طلبت من روسيا وإيران أسلحة متطورة
عميد المنشدين ياسين التهامي يُشعل الليلة الكبيرة لمولد الدسوقي| صور
الخارجية الأمريكية :إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
زاهي حواس لـ صدى البلد: بكيت عندما رأيت لافتات ضدي بميدان التحرير .. ويكشف أسرارا جديدة حول وفاة توت عنخ آمون
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السبت 1-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب تيك توك.. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة

بسبب الـ«تيك توك».. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة
بسبب الـ«تيك توك».. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة
إسلام دياب

دعوى إسقاط حضانة غريبة شهدتها محكمة الأسرة بالجيزة عندما تقدم أب بدعوى قضائية يطالب فيها بإسقاط حضانة مطلقته عن طفلته، بعد أن فوجئ بانتشار مقاطع مصورة لابنته البالغة من العمر 13 عامًا على تطبيق  «تيك توك».

وأكد الأب في دعواه أن زوجته هجرت منزل الزوجية، ورفضت جميع محاولات الصلح التي تقدم بها عبر الأهل، بل لجأت إلى التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحايل للحصول على نفقات إضافية رغم تقاضيها مبالغ ثابتة تصل إلى 21 ألف جنيه شهريًا.

وأوضح الأب أنه عندما تأخر عن سداد5 آلاف جنيه مصروفات علاجية، أقامت زوجته ضده دعوى حبس، رغم أنها تعلم أنه ملتزم بالنفقات وبالرغم من التزامه بالنفقات إلا أن مطلقته تهمل أطفالها، وتتركهم لفترات طويلة في منزل والدتها أو شقيقتها، ما أدى إلى قيام طفلته الكبرى بنشر مقاطع غير لائقة على الإنترنت، على حد ما جاء بالدعوى.

وأشار في دعواه أن مطلقته غير أمينة على تربية الصغار، وقد سبق أن عرض هو تنازل الأم عن حضانتهم مقابل مبالغ مالية كبيرة في اتفاق كتابي لم يتم تنفيذه، مطالبا المحكمة بإسقاط حضانتها حفاظًا على مصلحة الأطفال.

دعوى إسقاط حضانة إسقاط حضانة محكمة الأسرة قضايا محكمة الأسرة تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصري الكبير.. الداخلية تعلن عن التحويلات المرورية

يانيك فيريرا

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت

المتحف المصري الكبير

تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

الرئيس الفنزويلي

بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين

محمد صلاح

محمد صلاح مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

الإسكان الفندقي بالجامعة

رئيس جامعة المنيا يتفقد الاستعدادات النهائية بالسكن الفندقي

اسعاف

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بأسوان

مهدي ياسين

أجواء صوفية .. المنشد مهدي التهامي يبدع في ختام مولد الدسوقي | صور

بالصور

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج

إلهام عبد البديع تحتفي بإفتتاح المتحف المصري على طريقتها الخاصة

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد