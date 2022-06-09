لليوم الحادى عشر.. حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة بورفؤاد

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد حملة إشغالات مكبرة بقيادة اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد لفرض الإنضباط وتهذيب الشوارع من الإشغالات المخالفة بنطاق المدينة لليوم الحادي عشر على التوالي حيث تم خلال الحملة رفع وإزالة الإشغالات والتعديات وضبط عدد من الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها وتطبيق القانون على المخالفين .

رئيس مدينة بورفؤاد يشدد التنبيه على جميع المحال بعدم التعدي ببضاعتهم على الطريق وتوفير عبور أمن للمواطنين

وقيام إدارة الاشغالات بالتنبيه على جميع المحال التجارية والمقاهي بالإلتزام بالمساحات المقررة وعدم إشغال الرصيف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

رئيس مدينة بورفؤاد يشدد التنبيه على جميع المحال بعدم التعدي ببضاعتهم على الطريق وتوفير عبور أمن للمواطنين

وأكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بأن الحملات والمتابعات اليومية مستمرة بالمرور على الكافتريات والمقاهي والمحال التجارية بنطاق المدينة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

رئيس مدينة بورفؤاد يشدد التنبيه على جميع المحال بعدم التعدي ببضاعتهم على الطريق وتوفير عبور أمن للمواطنين

كما شدد رئيس مدينة بورفؤاد بضرورة التنبيه على جميع المحال بعدم التعدي ببضاعتهم على الطريق وتوفير عبور أمن للمواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهد والعمل حتى تصبح المدينة خالية تماماً من التعديات .