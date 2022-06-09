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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة يونانية تلغي حكما بشأن مصادرة أمريكا نفطا إيرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألغت محكمة يونانية، أمس الأربعاء، حكما قضائيا سمح للولايات المتحدة بمصادرة جزء من شحنة نفط إيراني من ناقلة ترفع علم إيران قبالة سواحل اليونان، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“ عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وأثار الحادث رد فعل غاضبا من طهران إذ احتجزت قواتها الشهر الماضي ناقلتين يونانيتين في الخليج بعد أن أنذرت إيران بأنها ستتخذ ”إجراءات عقابية“ ضد أثينا.

وقال مصدر قانوني، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن إيران طعنت أيضا على قرار المحكمة الأصلي.

وأضاف المصدر: ”قبلت المحكمة دعوى نقض الحكم. سيكون من الصعب إلغاء (حكم محكمة الاستئناف)“.

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ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الحكومة الأمريكية أو اليونانية ستطعن في الحكم، الذي أصدرته محكمة الاستئناف في منطقة خالكيس.

ووصفت اليونان احتجاز إيران ناقلتيها في الخليج بأنه ”قرصنة“.

وبدأت القضية عندما احتجزت السلطات اليونانية في أبريل الماضي، السفينة ”لانا“، المعروفة سابقا باسم ”بيجاس“، التي ترفع العلم الإيراني وعلى متنها طاقم روسي من 19 فردا بالقرب من ساحل جزيرة إيفيا بجنوب البلاد بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وسرعان ما تم الإفراج عن السفينة بسبب تعقيدات تتعلق بملكيتها. وصادرت الولايات المتحدة في مايو، جزءا من شحنة النفط الإيراني المحتجزة على متنها ونقلتها إلى سفينة أخرى، عقب الحكم الأولي للقضاء اليوناني.

 

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