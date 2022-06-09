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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأنصاري يشكل لجنة لإعداد تقرير للتأكد من واقعة الحمير المسلوخة بالتواصل الاجتماعى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

نشر بعض نشطاء التواصل الاجتماعى بمحافظة الفيوم ، صورا لعدد من الحمير المذبوحة بصحراء مركز طامية بطريق أسيوط القاهرة الغربى بحدود محافظة الفيوم ، وذلك لقيام بعض تجار الجلود بالقاهرة ، بشراء هذه الحمير من بعض اسواق مركز طامية وسنورس ، وذبحها بصحراء الفيوم ، وأخذ جلودها لتصديره  الى خارج البلاد للحصول على عائد مادى كبير ، نظرا لأرتفاع أسعار جلود الحمير .

 

ويقوم تجار الجلود بالاستعانة ببعض الجزارين لذبح وسلخ هذه الحمير  ، وبعد الحصول على جلودها يتركونها  وسط الصحراء ، لتاكلها الذئاب والكلاب الضالة .

 

من جانب اخر كلف الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لجنة  من ديوان عام المحافظة  والطب البيطرى ورئيس مركز ومدينة طامية لأعداد تقرير عاجل عن الواقعة  ، للتأكد من صحة الواقعة من عدمه  ، لأتخاذ الاجراءات اللازمة

 

 

 

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الفيوم محافظ لجنة تقرير الحمير

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