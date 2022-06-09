الأنصاري يشكل لجنة لإعداد تقرير للتأكد من واقعة الحمير المسلوخة بالتواصل الاجتماعى

نشر بعض نشطاء التواصل الاجتماعى بمحافظة الفيوم ، صورا لعدد من الحمير المذبوحة بصحراء مركز طامية بطريق أسيوط القاهرة الغربى بحدود محافظة الفيوم ، وذلك لقيام بعض تجار الجلود بالقاهرة ، بشراء هذه الحمير من بعض اسواق مركز طامية وسنورس ، وذبحها بصحراء الفيوم ، وأخذ جلودها لتصديره الى خارج البلاد للحصول على عائد مادى كبير ، نظرا لأرتفاع أسعار جلود الحمير .

ويقوم تجار الجلود بالاستعانة ببعض الجزارين لذبح وسلخ هذه الحمير ، وبعد الحصول على جلودها يتركونها وسط الصحراء ، لتاكلها الذئاب والكلاب الضالة .

من جانب اخر كلف الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لجنة من ديوان عام المحافظة والطب البيطرى ورئيس مركز ومدينة طامية لأعداد تقرير عاجل عن الواقعة ، للتأكد من صحة الواقعة من عدمه ، لأتخاذ الاجراءات اللازمة