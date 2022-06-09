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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط حقول اللافندر.. لقاء الخميسي تتألق باللون الأبيض عبر انستجرام

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

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وظهرت لقاء الخميسي وسط حقول اللافندر في إطلالة صيفية، مرتدية فستان باللون الأبيض، مع قبعة وبعض الاكسسوارات المختلفة.

وشاركت لقاء الخميسي مؤخرا في مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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