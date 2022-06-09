عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجتي مش هتعملها.. راغب علامة يعلق على قضية جوني ديب وآمبر هيرد

راغب علامة
راغب علامة

أذاع برنامج MBC Trending، لقاءًا مع الفنان راغب علامة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، أوضح فيه «علامة» رأيه في قضية دوني ديب وآمبر هيرد الأخيرة. 

وعلق راغب علامة، على فوز حوني ديب بالقضية، مازحًا: «جيهان ما راح تعملها»، في إشارة إلى أن زوجته جيهان العلي، لن تفعل معه مثلما فعلت آمبر هيرد مع جوني ديب. 

وقال راغب علامة إن المرأة في بلاد الغرب تطع في ثروة زوجها، لذلك كان سعيدًا بفوز جوني ديب بالقضية، مشيرًا إلى أن الرجل مضطهد من المرأة في الغرب. 

أحدث أغاني راغب علامة 

طرح الفنان راغب علامة فيديو كليب أغنيته الجديدة “تعاليلي” عبر قناته على موقع يوتيوب منذ قليل، وهي من كلمات أحمد عاطف، وألحان أحمد الزعيم، وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج زياد خوري.

وشارك راغب علامة متابعيه جزءا من الفيديو كليب عبر انستجرام، وعلق عليه قائلا:"تعاليلي هي قصّة حب بين كلّ عاشقَيْن جمعهم لقاء بدون موعد، اشتعل معه الحب من أوّل نظرة سحرت الحبيب بجمال حبيبته، عبّر لها عن حبّه وشغفه، فما رأت عينه أجمل منها، ولم يغلبه أحد بالحب الا هذه الانسانة التي نوّرت حياته، فقرّر يطلب يدها قدّام كلّ الناس وتكون شريكة حياته وعمره وحكاياته".

 

حفل راغب علامة المُقبل 

ويستعد النجم راغب علامة لإحياء حفل غنائي ضخم يوم ١٢ من شهر يونيو المقبل في أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس لصالح إحدى الشركات العقارية من تنظيم وليد منصور ومن المتوقع أن يشهد الحفل عدد كبير من الحضور.

ويقدم راغب علامة خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلاقي تفاعلا من كل محبيه وعشاقه مثل "قلبي عشقها، اللي باعنا، ممكن ازعلك، الحب الكبير، انا اسمي حبيبك" وغيرها من الأغاني.

يحتفل الفنان راغب علامة اليوم بعيد ميلاده وهو أحد المطربين الذين قدموا تلعديد من الأعمال الفنية التى ظلت محفورة فى وجدان محبي المطرب اللبنانى.

ولد راغب صبحى علامة فى بلدة الغبيرى، لبنان فى عام 1962، ولديه تسعة أشقاء وترتيبه الرابع بينهم، وتزوج راغب علامة فى البداية من سيدة لبنانية فرنسية، وأنجب منها فتاة قبل أن ينفصلا بعد سنتين، وفى عام 1996 تزوج راغب من اللبنانية جيهان العلى وهى مصممة مجوهرات، ولديهما خالد ولؤى.

وقال راغب علامة، إنه يرفض أي منصب وزاري حال العرض عليه من الحكومة اللبنانية، مضيفًا: «لو اتعرض عليّ منصب وزاري، هارفض، وليه أبقى وزير علشان أتبهدل ولا الناس تشنقني أو أتحول لحرامي؟ّ!، والوزراء في لبنان يُتهمون بالسرقة بمجرد دخولهم في نظام فاسد».

وأوضح، خلال لقائه في برنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة «القاهرة والناس»، أنه تواصل مع جورج قرداحي فور تعيينه بالوزارة في لبنان، مضيفًا: «لما عينوه وزير، كلمته، وقولت له مش عارف أقولك ربنا يوفقك ولا أشفق عليك، والمسئوليات كبيرة في بلد كله فساد، وقالي لا ينشفق عليا، وكان واثق أنه شخصية محبوبة، وخصوصا بالخليج، لكن في السياسة لم تظبط معه العملية».

وأضاف أن جورج قرداحي تدخل في الأزمة الخاصة بالكبار، متابعًا: «مكنش لازم يتكلم في مواضيع ملوش علاقة بها، وهو كان عنده علاقات ممتازة بالخليج، وعارف أن الوضع حساس، وهذا الموضوع الكبار جدا اللي بيحلوه، وهذه المواضيع الكبيرة اللى فيها جدل من حروب تحل في الدوائر والغرف الكبرى، ومكنش له إنه يدخل فيها».

راغب علامة الفنان راغب علامة آمبر هيرد دوني ديب أغاني راغب علامة أحدث أغاني راغب علامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

لأول مرة في التاريخ.. شفاء جميع مرضى السرطان في تجارب سريرية بأمريكا

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

موضوعات متعلقة

شذى حسون تستقبل سعد لمجرد بالأحضان في العراق

إصابة المخرج عمرو سلامة بـ فيروس كورونا

رفضت القبلات والمشاهد الساخنة.. شروط زيزي البدراوي للعمل بالفن

لحظة وصول إليسا لدولة الكويت استعدادا لحفلها مع وائل كفوري.. الليلة

قصة وفاة عبدالله محمود المأساوية وأمنيته الأخيرة

في عيد ميلاده.. قصة أزمة الفنان عماد محرم مع مؤلفة فيلم العفاريت

بدء عزاء المنتج محسن علم الدين بمسجد الحامدية الشاذلية

خروج والد شاكيرا من المستشفى وعودته للمنزل

ترشيحاتنا

إكرامي: رمضان صبحي لن يرتدى قميص الزمالك.. فيديو

دعاء بعد صلاة الفجر .. 10 كلمات أوصى بها النبي لا تغفلها

اليمن.. 170 خرقا حوثيا للهدنة الأممية في يومين وإصابة 21 جنديا

إصابة المخرج عمرو سلامة بـ فيروس كورونا

الشناوى يعود ومصطفى محمد يقود هجوم مصر فى التشكيل المتوقع أمام إثيوبيا

فتحي مبروك: مشاركة أفشة أمام إثيوبيا ضرورية .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ