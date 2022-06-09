إصابة 12 شخصاً بكدمات وكسور في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 12 شخصاً بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان" أمام مصنع المكرونة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بوصول 12 شخصًا مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تحويل حالتين إلى مستشفى الأحرار وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب بطريق " بلبيس- العاشر" أمام مصنع المكرونة دائرة قسم شرطة بلبيس وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.