عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مذكرة تفاهم مصرية أردنية للتعاون في مجال الثروات المعدنية والنفط

وزير البترول
وزير البترول

وقع مصر مع الأردن، اليوم/ الخميس/ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، حيث وقع المذكرة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة.


وقال وزير البترول- بحسب وكالة الأنباء الأردنية: إن المذكرة تأتي في إطار علاقات التعاون المستمر مع الأردن والتكامل بين قطاعي الطاقة في البلدين، مبينا أن المذكرة ترسم خريطة طريق ستتابعها فرق عمل ترفع تقارير كل ستة أشهر بالإنجازات ومراحل العمل.


وأضاف إن مصر والأردن يتميزان بمادة الفوسفات التي يتم تصديرها وتصنع محليا، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم تتيح المزيد من التعاون في هذا المجال، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.


وقال وزير الطاقة الأردنية إن الطرفين اتفق على تشكيل لجنة مشتركة؛ لبحث وتحديد سبل التعاون في مجالات التدريب ونقل الخبرات والتنسـيق بشأن الإجـراءات اللازمة لتنفيذها، وتضم فـي عضويتها أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مضيفا إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين المملكة الأردنية ومصر في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، انطلاقا من العلاقات الودية القائمة بين البلدين.


وأشار إلى أن المذكرة تنص على تبادل الخبـرات فـي مجال تطـوير الحقول الغازيـة ذات الطبيعـة الخاصـة أو ما يعرف بحقـول الغـاز غير التقليدية واستخراج الغاز ومعالجته وتبادل الخبرات والتعاون في مجال الاتفاقيات مع الشـركات الدوليـة حول التنقيـب عن النفط والغـاز خاصة اتفاقيات اقتسام الإنتاج.


كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين وصول الطاقة إلى السكان؛ لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، خاصة من خلال تطوير التوزيع العمومي للغاز.


وفي مجال الذهب.. تنص المذكرة على التعاون في مجال التحاليل المخبرية للخامات المعدنية وتبادل الخبرات والتعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية في مجالات الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التخصصية في المراكز التدريبية المتاحة في البلـدين الشقيقين، والاسـتفادة من مراكز التدريب التابعة للشركات المصرية.


وأكد الوزير الأردني أهمية المذكرة في تبادل التقارير والدراسات والمعلومات المتعلقة بالثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية وتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات؛ للاطلاع على تجـارب البلدين فـي المجالات المتعلقة بالثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية.

 

الثروات المعدنية مصر الأردن البترول الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 يسجل 1002 جنيه

زيزو.. إيهاب جلال يستقر على خليفة محمد صلاح بتشكيل المنتخب أمام إثيوبيا

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

المشدد 15 سنة لـ محمود شعبان في قضية الجيش الحر

مصر وإثيوبيا الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 9 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

شكري لـ نظيرته التنزانية: نعمل معا من أجل تحقيق مصالح القارة الأفريقية

الحكم بسجن الأسطورة الجزائرية رابح ماجر 6 أشهر

توقيع اتفاقية شراء أصول بين شركة صافولا والمصرية البلجيكية للاستثمارات

مدبولي: مصر تدعم جهود الصومال في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب

سجن سمكري البني آدمين 5 سنوات للتزوير ..العلاج الطبيعي تحذر 3 جهات

مدبولى: مصر تؤكد دعمها للجهود الوطنية الصومالية لتعزيز السلم والأمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

فيديو

كيف تتعامل مع درجات الحراره المرتفعه ؟

تكريم محمد صلاح معنوي.. وزير الشباب يكشف كواليس أهم القضايا الرياضية |فيديوجراف

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ