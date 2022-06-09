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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الأقصر: الانتهاء من استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل

صدى البلد

 قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر الدكتور طاهر أيوب، إنه تم الاستعداد لبدء فعاليات الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه من المقرر أن تنطلق الحملة اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى 16 يونيو الجاري، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، مع وجود فرق متحركة من منزل إلى منزل وفرق ثابتة في الوحدات الصحية حتى الساعة الثامنة مساء للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين للتطعيم.
وتابع أن الحملة تهدف إلى تقوية مناعة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد المرض، حيث أن التطعيم عبارة عن نقطتين بالفم من طعم شلل الأطفال نمط 2 أحادي التكافؤ، أما عن أماكن تواجد الحملة، فيتم تنفيذ الحملة من خلال فرق متحركة من منزل إلى منزل، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، وتوجد أيضًا فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة.
وأشار إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالمحافظة يبلغ 191 ألفا و344 طفلاً، وسيقوم بالعمل 679 فرقة، بالإضافة إلى مشرفي الحملة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 48 مشرفاً، و33 مشرفاً للحملة بمديرية الشئون الصحية، مؤكداً أنه يجري عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة.
وفي سياق آخر، تفقد رئيس مركز ومدينة الطود الدكتور محمد محمود رزق ، اليوم / الخميس / أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة الطود والموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها،وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى آلهم لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.
وشملت الجولة متابعة استكمال أعمال صب مطابق خط الانحدار الرئيسي بقطر 315 مم ناحية نجع العمدة، ومتابعة العمل بمحطة مكي إسماعيل خط رئيسي قطر 315 مم، ومتابعة العمل في خط الطرد قطر 400 مم من محطة حسين حسن الى محطة مسلم، وجاري العمل في محطة مكي إسماعيل قطر 250 مم خط (1)، وجاري العمل في محطة نجع العمدة قطر 200 مم خط فرعي وجاري الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطات.

 

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