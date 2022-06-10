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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سيد عبد العال: قانون الأحزاب يجب أن يكون محل نقاش فى الحوار الوطنى

سيد عبد العال ، رئيس
سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع إن قانون الأحزاب يجب أن يكون محل نقاش فى الحوار الوطنى مع الأحزاب السياسية، لأنه يمنع الأحزاب من الوصول لجمهورها ويمنع عضو الحزب أن يعقد ندوة باسم الحزب أو قصر ثقافة على سبيل المثال.

وأضاف عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": إذن هذا القانون لابد من تعديله لأنه فى ظل هذا القانون وجدنا أن الأحزاب تم منعها والإخوان قالت عليها أحزاب كرتونية.

وأشار رئيس حزب التجمع إلى أنه يجب مناقشة كيفية تمويل النشاط الحزبى للأحزاب وان يكون هناك إصلاح انتخابي في قوانين الانتخابات، كما أنه لا يكون هناك إصلاح سياسي فى ظل استبعاد عملي وقانوني.

وتابع: الإصلاح السياسي يعنى دمج الشباب والمرأة فى العملية السياسية واذا لم يحدث ذلك فهذا يعنى استبعاد ما يقرب من 80% من الشعب المصرى من المشاركة السياسية.

رئيس حزب التجمع قانون الأحزاب سيد عبد العال الأحزاب السياسية النشاط الحزبى

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