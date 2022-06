البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلي 13.3% في مايو الماضي

اعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر الي 1.6% في مايو الماضي بزيادة بلغت 1.3% بالمقارنة بما كانت عليه معدلات التضخم في نفس الشهر من العام الماضي

وقال البنك المركزي أن معدل التضخم الشهري في ابريل الماضي بلغ 2.4%.



وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 13.3% في مايو الماضي مقابل 11.9% في ابريل السابق .

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن صباح اليوم وصول معدل التضخم الشهري نحو 1.1% مقابل 0.7%في ابريل السابق.



وبلغ معدل التضخم السنوي وفقا للإحصاء 13.5% في مايو الماضي مقابل 13.1% في ابريل السابق.

