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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلي 13.3% في مايو الماضي

صدى البلد

اعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر الي 1.6% في مايو الماضي بزيادة بلغت 1.3% بالمقارنة بما كانت عليه معدلات التضخم في نفس الشهر من العام الماضي 
وقال البنك المركزي أن معدل التضخم الشهري في ابريل الماضي  بلغ 2.4%.


وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 13.3% في مايو الماضي مقابل 11.9% في ابريل السابق .
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن صباح اليوم وصول معدل التضخم الشهري نحو 1.1% مقابل 0.7%في ابريل السابق.

 
وبلغ معدل التضخم السنوي وفقا للإحصاء 13.5% في مايو الماضي مقابل 13.1% في ابريل السابق.

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