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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قانون 73 لسنة 2021.. البترول تناقش مصير الموظف متعاطى المخدرات بالقطاع

صدى البلد

عقدت شركة ايجاس ندوة تثقيفية خاصة لشرح اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون رقم (73) لسنة 2021 حول (شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات وتأثيرها على حياة العامل الوظيفية.) وذلك يوم الخميس الموافق9 يونية الجاري بمقر الشركة. حيث استعرض المحاضر الدكتور على الشربيني خبير التنمية البشرية بقطاع البترول القانون والعرض التفصيلي لما ورد به ,وعلاقته لما ورد بقانون العمل واللوائح والنظم المعمول بها في قطاع البترول والذي بدأ العمل به اعتبارا من ديسمبر 2021.

 

يأتي ذلك انطلاقا من الحرص الدائم للشركة القابضة للغازات الطبيعية -ايجاس -على   تطبيق برامج تحديث وتطوير قطاع البترول الخاصة بالتنمية المستدامة لمواردها البشرية.

 

ونظمت ايجاس الندوة التثقيفية تحت رعاية الدكتور مجدي   جلال رئيس الشركة وبحضور عدد من قيادات الشركة والشركات التابعة من مسئولي الشئون القانونية والإدارية والموارد البشرية والشئون الطبية، حيث شهدت الندوة تفاعلا واهتماما كبيرا من السادة الحضور لمناقشة آليات تطبيق القانون داخل شركات قطاع البترول من خلال طرح العديد من التساؤلات الأكثر شيوعا بالنسبة لمشاكل التطبيق، حول أنواع التحاليل التي يتم اجراءها والاثار المترتبة على ثبوت إيجابيتها. ومدى عقوبة المسئول الذي يسمح لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل الوظيفة او الاستمرار فيها .

التنمية المستدامة البترول تعاطي المخدرات قانون العمل الموارد البشرية مخدرات

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