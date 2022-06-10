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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرزها البراغيث.. 4 كائنات لها علاقة بـ المرض في مصر القديمة

براغيث
براغيث

قال المؤرخ بسام الشماع ، أنه وفقا لما تركه لنا العلماء ، كانت ضفاف النيل المكان المثالي لأربعة من الكائنات لها لها علاقة  بالمرض و هى : البشر، والجرذان السوداء، والبراغيث، وبكتيريا الطاعون Yersinia pestis.

 

أوضح الشماع لـ"صدى البلد" ،على الرغم من أن الطاعون لم يكن مرضًا وبائيًا فى مصر القديمة، إلا أن مخطوطات البردى من حوالى ١٥٠٠ قبل الميلاد ،وصفت المرضى الذين يعانون من أمراض لها أعراض مشابهة، مثل الطاعون الدملى والبقع السوداء.
 

أشار إلى أن كائن الحي اللاهوائي اليرسينيا الطاعونية ، لديها القدرة على إحداث المرض فى البراغيث والقوارض والبشر مشير الى ان الحاملات الأولية للممرض هى برغوث الفئران الشرقية Xenopsylla cheopis ، مستشهدا أن جمع تشارلز روتشيلد مع كارل جوردان برغوث الجرذ الشرقى فى منطقة شندى بالسودان ووصفه فى عام ١٩٠٣. 
وأُطلق عليه إسم cheopis على إسم أهرامات خوفو.

أضاف إلى أن خلال القرن التاسع عشر انتشر فى جميع أنحاء العالم  برغوث كـ طفيلى من الفئران التى تغزو شحنات السفن ، حيث بلغ طول جسم البرغوث عُشر البوصة (حوالى 2.5 مم) ، ويتميز تصميم جسمه لتسهيل القفز لمسافات طويلة. 


استكمل قائلا : يتكون جسم البراغيث من ثلاث مناطق: الرأس والصدر والبطن، يمكن للبراغيث استخدام ساقيه للقفز حتى ٢٠٠ ضعف طول جسمه (حوالي ٢٠ بوصة أو ٥٠ سم) و يتغذى كل من ذكور وإناث البراغيث على الدم ويمكن أن تنقل العدوى.  
 

روى أن بردية إيبرس، اشتراها بيرهارد إيبرس فى١٨٧٥م وهى الآن فى مكتبة جامعة لايبزيغ،و هى عبارة عن مجموعة من النصوص الطبية المصرية القديمة،على الرغم من أن مؤرخة إلى عام ١٥٥٠ قبل الميلاد،فانه يعتقد أن بعض العلاجات تعود إلى سلالة حاكمة يقترب من ٣٠٠٠ عام قبل الميلاد.

 

و قد أوصت إحدى الوصفات برش ماء النطرون و هو نوع من أنواع الملح من  أجل طرد البراغيث فى المنزل.

 

و يؤكد المؤرخ بسام الشماع  انبهاره بكيفية رسم المصرى القديم للبرغوث بكفاءة منقطعة النظير مما يدل على درايته و دراسته لهذا الكائن الصغير جدا على الرغم من عدم استخدامه للعدسات المكبرة أو اى نوع من أنواع ، الميكروسكوبيات المكبرة  للأشياءأو على الاقل هذا ما نعرفه حتى الآن و  باكتشاف البشر المحدودة جدا عندما تأتى الإمور للمصرى القديم .

 

رسم المصرى القديم حشرة البرغوث كمخصص لا ينطق فى آخر كلمة pi التى تعنى برغوث و لكن رسمته لا تُنطق كمخصص يتم وضعه لتوضيح معنى الكلمة.
 

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البراغيث المؤرخ بسام الشماع الشماع مخطوطات البردى مصر القديمة

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