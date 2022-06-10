عيد ميلادها.. سبب بكاء سيمون في حفلها بساقية الصاوي.. ومفاجأة للجمهور

عادت الفنانة سيمون لإحياء الحفلات الجماهيرية مرة أخرى بعد غياب ما يقرب من عشرين عاما، وتألقت في حفل كامل العدد بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي مساء الخميس.

وبكت سيمون على المسرح بعد الاحتفال بعيد ميلادها قبل أيام من موعده وسط احتفاء كبير من الجمهور، وأعلنت عن إقامة حفل ثاني لها في ساقية الصاوي أيضا منتصف يوليو المقبل. وعبرت عن سعادتها باستقبال الجمهور وتشجيعهم الدائم لها طوال الحفل من مختلف الأعمار.

وفي أجواء مليئة بالبهجة والنوستالجيا، قدمت سيمون عدد من أغنياتها الشهيرة منها (تاكسي، مش نظرة وابتسامة، مبسوطة، بتكلم جد، ساعتي مش مظبوطة)، إلى جانب أغنيتها الجديدة (الروح الفرفوشة) التي طرحتها منذ فترة على طريقة الفيديو كليب، وأغنية أخرى من ألبومها المقبل غنتها لأول مرة.

والمفاجأة التي كانت تنتظر سيمون هي ظهور الفنان حسام حسني الذي قدمت معه عدد من الأعمال الناجحة في مرحلة التسعينات، وصعد على المسرح ليغني معها أعماله الشهيرة (كل البنات بتحبك، لولاش).

وقدم حسام حسني “باقة ورود” لسيمون لتهنئتها على عودتها وحفلها الثري، وقال إنه يمتن لها كثيرا لأنها كانت من أوائل النجوم الذين قدموه وساهموا في شهرته، وكان الوقوف معها على المسرح حلم له ولأبناء جيله ومنهم مصطفى قمر.

وطلب الجمهور من سيمون الغناء باللغة الفرنسية على مسرح الأوبرا المكشوف، فقالت إنها لا تمانع لكن الأوبرا لم تطلب منها إحياء حفلات، ثم غنت باللغة الفرنسية ثم أغنية يونانية قالت إنها بذلت جهدا كبيرا في تعلم لهجتها.