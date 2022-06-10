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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المستهدف 13 ألف

التنظيم والإدارة: تقييم 3 آلاف متقدم لوظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

صدى البلد

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تقييم المتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، حيث انتهى من تقييم 3091 متقدمًا، وذلك من إجمالي عدد 4000 متقدم كان مستهدف حضورهم منذ بدء التقييم يوم 5 يونيو الجاري، ويواصل الجهاز أعمال التقييم حتى 23 يونيو الجاري، مستهدفًا تقييم 13 ألفًا و 96 متقدمًا، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

وقال رئيس الجهاز إن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدء من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف.وقال إنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة في سوق العمل الراغبة في التقدم للوظائف الحكومية، حيث أن المنظومة توفر كافة متطلبات العدالة والنزاهة في اختبار المتقدمين.

وأضاف أن الجهاز أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبالتالي بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة اسبوعين بواقع 10 أيام عمل و 60 ساعة تقديم.

ووجه رئيس الجهاز رسالة إلى الذين لما يحالفهم الحظ من المتقدمين لعدم تقديمهم المستندات المطلوبة أو الذين لم يجتازوا الامتحانات، بإعداد أنفسهم للتقديم في مسابقة أخرى لشغل وظائف ١٠٠٠ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف يناير ٢٠٢٣ ويناير ٢٠٢٤.

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