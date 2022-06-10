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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد النبوي: أهل اليقين أرفع الناس منزلة بعد الأنبياء

المسجد النبوي
المسجد النبوي

بين الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، أن العلم بالله منزلة عظيمة, واليقين بزيادة العلم وطمأنينة القلب درجة أخصُ من العلم, وشعبة من أعلى درجات الإيمان, وأن الإحسان يكون في عمل الجوارح, فاليقين في عمل القلب, وأهله فيه متفانون.

 

منزلة اليقين

وأوضح خطيب المسجد النبوي خلال خطبة الجمعة من المسجد النبوي، أن منزلة اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد, وأن أهل اليقين أرفع الناس منزلة بعد الأنبياء لكمال يقينهم مستشهداً بقول الله تعالى (وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ) .


وأضاف أن أهل اليقين هم أرفع الناس منزلة بعد الأنبياء لكمال يقينهم، مشيراً إلى أن الموقنين هم المنتفعون بالنظر في الآيات والبراهين كما خصهم الله بالهدى والفلاح .


وقال إمام وخطيب المسجد النبوي :" إن الله تعالى حث على النظر في الآيات الدالة عليه - جل وعلا- والموقنون هم المنتفعون بالنظر في الآيات والبراهين, ومن باشر اليقين قلبه اكتملت فيه عبادات القلب التي يحبها الله على أكمل وجه من الخوف والرجاء، وأن أعظم الأدلة على وجود الله - سبحانه وتعالى - مخلوقاته, فلا شيء في الكون إلا والله خالقه, إذا استقر في العقول والفِطَر كلها أن المخلوق لا يخلق نفسه, ولا يوجد من غير مُوجد.


وأكد خطيب المسجد النبوي :" نفس الإنسان هي أعظم دليل على الخالق, فقد خلقه بعد العدم من ماء مهين لا قيمة له, فصيَّره لحماً وعظاماً, وأنشأه خلقاً آخر, يسمع ويبصر, وينطق ويسكت, ويأخذ ويُعطي, ويذهب ويجيء, علَّمه بعد الجهل, وأغناه بعد الفقر, وجمَّله بالعقل" .

المسجد النبوي منزلة اليقين الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم خطيب المسجد النبوي خطبة الجمعة الإيمان أهل اليقين

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