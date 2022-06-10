برناردو سيلفا عن إمكانية انتقاله لبرشلونة: سنرى بعد نهاية الموسم

علق برناردو سيلفا لاعب وسط فريق مانشستر سيتي، على أنباء اهتمام نادي برشلونة بضمه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال برناردو سيلفا في تصريحات صحفية عقب مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية أمس الخميس، ردا على أنباء اهتمام برشلون بضمه: "لا استطيع الإجابة على أي شيء، دعونا نرى ما سيحدث بعد نهاية الموسم".

وأضاف برناردو سيلفا: "أضع كامل تركيزي الآن مع منتخب إسبانيا".

وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت خلال الساعات الماضية، أن إدارة نادي مانشستر سيتي تشترط 100 مليون يورو، للموافقة على رجيل برناردو سيلفا في الميركاتو الصيفي.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ بيرناردو سيلفا 75 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

برشلونة يعلن تجديد عقد سيرجي روبيرتو:

في سياق آخر، أعلن نادي برشلونة، اليوم، الجمعة، تجديد عقد سيرجيو روبيرتو لاعب الفريق، لمدة موسم واحد.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي:" توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع اللاعب سيرجي روبرتو لتجديد عقده حتى 30 يونيو 2023، مع وجود شرط جزائي بمبلغ 400 مليون يورو".

وفاز سيرجي روبيرتو مع فريق برشلونة الأول بـ 23 لقبًا، وهم: لقبان لدوري أبطال أوروبا، وست بطولات للدوري الإسباني ، وخمس ألقاب كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين.

وخاض سيرجيو روبيرتو مع برشلونة في 316 مباراة رسمية سجل 12 هدفاً وقدم 37 تمريرة حاسمة.