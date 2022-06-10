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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

منحكمش على مدرب من تاني مباراة | برلماني يدافع عن إيهاب جلال

مباراة مصر واثيوبيا
مباراة مصر واثيوبيا

استنكر النائب محمد عمر، عضو لجنة الرياضة بمجلس النواب، الهجوم على مدرب المنتخب إيهاب جلال وتحميله مسئولية هزيمة منتخب مصر أمس أمام نظيره الإثيوبي، على الرغم من أن مباراة الأمس كانت الثانية له مع المنتخب، مردفا: “لا يجوز الحكم على أداء مدرب من ثاني مباراة”.

وأكد عمر في تصريحات لـ “صدى البد”، أن ما حدث أمس ظاهرة نادرة الحدوث في كرة القدم ولكنها تحدث، وهي أن جميع اللاعبين كانوا خارج “الفورمة”، هذا بالإضافة إلى رطوبة الجو، وهو أمر لا يتحمل مسئوليته إيهاب جلال، معربا عن اندهاشه من الهجوم على المدرب وتحميله المسئولية كاملة.

وطالب النائب، بضرورة النظر إلى الكرة المصرية كمنظومة متكاملة وليست أفراد، إلى جانب العمل على إعادة هيكلة هذه المنظومة للقضاء على السلبيات الموجودة حاليا والعمل على إنشاء منتخب وطني قوي بالاعتماد على الناشئين واللاعبين الموهبين.

وأكد عضو رياضة النواب، على أن هذا المشروع (تكوين منتخب قوي) لن يحدث في يوم وليلة ولكنه سيستغرق على الأقل عامين، لا ننتظر خلالهم نتائج جيدة أو بطولات. 

منتخب منتخب مصر مجلس النواب اثيوبيا كرة القدم

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