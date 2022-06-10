نقص الغذاء يؤدي لتهديد البشرية.. فيديو

حذر خبير بارز بمنظمة الصحة العالمية بأن التناقص في نقص الغذاء يمثل نفس التهديد على البشرية مثل جائحة كورونا؛ وقال المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا؛ إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الذي جاء نتيجه الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن تنبؤ بعض الخبراء بأن زيادة الأسعار للمواد وغذائية ربما يؤدي إلى وفاه ملايين بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف أن النقص الغذائي يؤدي إلى أمرين أولهما أن يواجه الناس أزمة نقص الغذاء فتؤثر عليهم حتى الموت بالفعل؛ والثاني أن يواجه أعداد كبيرة من الناس سوء تغذية حاد كما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض الموجودة.