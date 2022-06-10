فنون تطبيقية حلوان: الدورات التدريبية فرصة لتأهيل غير المتخصصين

قالت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، إن الكلية تنظم دورات الدراسات الحرة، تبدأ منتصف يونيو الحالي وأن تلك الدورات ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية .

وصرحت الدكتورة ميسون قطب، إن هذه الدورات التدريبية تعد فرصة لتأهيل غير المتخصصين فى مجالات الفنون وإكسابهم مهارات وخبرات وقدرات مميزة لممارسة التصميم والحصول على فرص عمل مناسبة، وتطوير أداء المتخصصين واكسابهم مهارات فنية مميزة.

وأشارت إلى أن هذه الدورات تأتي كالتالي:

دورات قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون :التصوير الفوتوغرافي، فنون المونتاج.



دورات قسم الطباعة والنشر والتغليف: دورة مكافحة التزييف والتزوير، دورة الطباعة المؤمنة، دورة التغليف المؤمن الذكي.



دورات قسم الإعلان: التصميم الجرافيكي، الميديا.



دورات قسم التصميم الداخلي والأثاث: أساسيات التصميم الداخلي، التشطيبات الداخلية.



دورات قسم تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية: تصميم الأثاث الطبي، الواجهات المعدنية.



دورات قسم المنتجات المعدنية والحلي: تصميم وصياغة الحلي.



دورات قسم الغزل والنسيج: تصميم المنسوجات بالحاسب الآلي.



دورات قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز : طباعة سلك اسكرين، الطباعة على القماش بالعقد والربط .



دورات قسم الزجاج: الموزاييك الزجاجي، الزجاج المعشق بالرصاص.

دورات قسم الملابس الجاهزة: تصميم أزياء، باترون ، خياطة.



دورة الرسم الحر: تعليم الظل والنور في المنظور الحر، أساسيات اللون، مهارات التصميم والتكوين الفني.

جدير بالذكر أن أعمال الامتحانات قد انطلقت في ١٢ كلية وهم التجارة وإدارة الأعمال، الحقوق عربي وانجليزي، التربية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، المعهد الفني للتمريض، الهندسة بحلوان، الهندسة بالمطرية، الفنون الجميلة، التربية الفنية، السياحة والفنادق، التربية الموسيقية، والفنون التطبيقية، على أن يكون آخر أيام الامتحانات بجامعة حلوان هو ٦ يوليو المقبل.

ويأتي جدول امتحانات الكليات بجامعة حلوان كالآتي:

الفنون الجميلة بدأت ٢١ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو.

والتربية الفنية بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٢١ يونيو.

التربية بدأت ٢٥ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدأت ٢٩ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو

الفنون التطبيقية بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٣ يونيو.

السياحة والفنادق بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.

الآداب تبدأ ٢ يونيو، وتنتهي ٤ يوليو.

العلوم تبدأ ٥ يونيو، وتنتهي ٢٩ يونيو،

الصيدلة تبدأ ٥ يونيو ، وتنتهي ٢٩ يونيو.

الخدمة الاجتماعية تبدأ ٦ يونيو، وتنتهي٢٣ يونيو.