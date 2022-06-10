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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جرائم المعلومات.. الحبس والغرامة عقوبة تعطيل البريد الإلكتروني وفقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الآونة الأخيرة العديد من جرائم اختراق المواقع الإلكترونية والحسابات الخاصة، من قبل عدد من الأشخاص، وهو ما التفت إليه المشرع المصري بوضع عقوبات رادعة تتوائم مع حجم هذه الأفعال الضارة بأصحابها .

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جاء ذلك من خلال القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث وضع    عقوبات مغلظة ضد مرتكبي جرائم اختراق البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة.


وفى هذا الصدد جاءت المادة 18 من القانون تنص على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.. فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحسابات الخاصة الآونة الأخيرة المواقع الإلكترونية

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