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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عماد الدين أديب في ذكرى رحيل والده: ضحى بالكثير من أجلنا.. فيديو

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى رحيل الكاتب الشهير  عبد الحي مصطفى اديب وكان قد تحدث نجله  عماد الدين أديب عن والده في لقاء تلفزيوني.

وقال عماد":كل شخص والده ووالدته أعظم انسان في الدنيا ولكن والدي يستحق فكرة العظمة لأنه ليس مجرد الاب الذي انجبني وضحي بالكثير من اجلنا وكان غاوي ان يقدم الفن الذي يروق له وأول أعماله كان باب الحديد الذي حقق نجاحا باهرا،  سافر بيروت ليقدم  اعمالا تجارية لم يكن راضي عنها.

1- ولد عبد الحى أديب في 22 ديسمبر عام 1928 بالمحلة الكبرى، محافظة الغربية،حصل على ‏دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية قسم النسيج، واستكمل دراسته بمعهد التربية الفنية لمدة عامين، ليعمل مدرسًا للتربية الفنية‎،التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956.

2- التحق عبد الحي اديب بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي درس من خلاله في قسم التمثيل، ثم التحق بالعمل كمساعد مخرج للمخرج يوسف شاهين الذي قدم معه في عام 1958 فيله الأول باب الحديد.

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3- عاش عبد الحى أديب طول حياته دون أن يمتلك شيئا برغم كثرة الأعمال التى قدمها وهو ما كشفته الفنانة منال سلامة زوجة المخرج عادل اديب نجل عبد الحى أديب فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلة : ان عبد الحى اديب رغم الأعمال التى قدمها الا انه كان لا يمتلك شيئا ويعيش في شقة بالإيجار.

4- كان يستأجر شقة للمصيف في محافظة الاسكندرية وسالته منال سلامة بتعجب من قبل " كل هذا التاريخ " ولا تملك شقة ملك، حسبما قالت في تصريحاتها لـ صدى البلد.

5- تزوج أديب من السيدة "بسيمة محمد الفخراني" في عام 1949 ورزق منها بثلاثة أولاد الأكبر هو الإعلامي والكاتب الصحفي عماد أديب والأوسط فهو المذيع عمرو أديب، أما الابن الأصغر فهو المخرج السينمائي عادل أديب الذي أخرج واحدا من اعمال والده وهو فيلم ليلة البيبي دول.

6-  قدم "أديب" العديد من الأفلام في تاريخ السينما المصرية إذ كتب مشهدية نحو 200 فيلم أولها باب الحديدعام 1958، وآخرها ليلة البيبي دول عام 2008، ويعد عبد الحي أديب من ابرز كُـتّـاب السيناريو المصريين الذي ظهروا في تاريخ السينما إذ إنه كتب أكثر من 100 فيلم سينمائي ومعظمها نالت بنجاح كبير.

7- تأثر عبد الحى أديب بأستاذه المؤلف الكبير أبو السعود الإبياري والذي سانده وساعد في اكتشافه ككاتب بعد أن جعله يشارك معه في كتابة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية.

8-  لديه فيلم شهير يحمل أسم " أم العروسة" رشحته مصر لجوائز أكاديمة الأوسكار، كأفضل فيلم ناطق باللغة غير الإنجليزية.

9)شارك أديب بـ 6 أفلام في السينما التركية منها "الجبار، شيطان البوسفور، والحسناء والوحش، ورجل لا يعرف الخوف، ومغامرات في إسطنبول، والصعلوك".

10) حصل على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم باب الحديد من مهرجان بيروت الأول عام 1966،جائزة أحسن سيناريو عن فيلم "بيت القاضي" من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 1978‏‎ .‎ونفس الجائزة عن سيناريو فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990،حصل على جائزة أفضل سيناريو عن المسلسل التليفزيوني "فيه حاجة غلط" عام 1983، وجائزة من ‏لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان جمعية الفيلم السنوي الثاني 6‏‎، كما فاز بجائزة أفضل سيناريو من المهرجان القومي للأفلام الروائية عن فيلمه "ديسكو ديسكو"، عام ‏‏1994‏‎.‎

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ذكرى رحيل تامر حسني المخرج عادل أديب عادل أديب عماد الدين أديب الفنانة منال سلامة

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