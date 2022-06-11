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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم السبت 11-6-2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم السبت

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 11 يونيو 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

 

أسعار صرف الريال السعودى اليوم السبت

 

سجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم السبت فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي المصرى عند 4.94 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنوك( الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي)نحو 4.98جنيه للشراء و 4.99 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنوك (المشرق،بلوم،HSBC، المصرف العربي الدولي،التجارى الدولي CIB،فيصل الاسلامي،مصر، الأهلى) 4.97جنيه للشراء و 4.99 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك الإسكندرية نحو 4.96جنيه للشراء و 4.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك قناة السويس نحو 4.95جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنك كريدى اجريكول 4.94جنيه للشراء و 4.99جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى الإمارات دبى الوطني نحو 4.94 جنيه للشراء و5 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنوك (التنمية الصناعية، قطر الوطني ) نحو 4.92 جنيه للشراء 4.99جنيه للبيع.

 

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك أبوظبي الأول نحو 4.89جنيه للشراء و 4.99جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك البركة نحو 4.85جنيه للشراء و 4.98جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى العقارى المصري العربي نحو 4.85جنيه للشراء و 4.99 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 4.85جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنك العربي الأفريقي الدولي  نحو 4.84 جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع.

 

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنك العربي الأفريقي الدولي  نحو 4.84 جنيه للشراء و 4.99 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر إيران نحو 4.82 جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى المصرف المتحد نحو 4.81 جنيه للشراء و4.99 جنيه للبيع.

 

 

 

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