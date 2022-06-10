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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: أنا عاوز موسيماني يكمل في الأهلي.. عامل شغل جامد

صدى البلد

علق الإعلامي عمرو أديب، علي خسارة المنتخب المصري أم نظيره الأثيوبي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية،  قائلا:" هزيمة مذلة واحنا جايبين مدرب من غير مدرب".

وأوضح خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" ادي العيش لخبازه.. كفاية الطريقة التي ندير بها الكرة المصرية".

وأضاف:" الكرة المصرية واقعة وقعة غير طبيعية، والإخفاقات في كل الفرق، إحنا مبنعرفش نتكلم كرة، وتاني يظهر لنا مصنع الشماعات، ويقولوا أصل اللاعبين تعبانة، هاتوا لهم دكتور نفساني، مردفا:" هناك حالة من العشوائية تدار بها منظومة كرة القدم".


وعن النادي الأهلي وتوابع خسارته للبطولة الافريقية، قال أديب ساخرا،:" أنا عاوز موسيماني يكمل في الأهلي عامل شغل عالي أنا نفسي مبسوط منه".

المصري النادي الأهلي موسيمانى نادي الأهلي كأس الأمم الافريقية كرة القدم

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