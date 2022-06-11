نصف مليون جنيه جوائز.. محافظ دمياط تشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

محافظة دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام وزعيم حزب الأغلبية بمجلس النواب،اليوم الجمعة ، احتفال تكريم حفظة القرآن الكريم وذلك بالمسابقة التى أطلقها مكتب النائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ تحت رعاية حزب مستقبل وطن فى الفترة من ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ حتى ١٩ ابريل ٢٠٢٢ بمشاركة ٢٠٠٠ متسابق وتحت إشراف مديرية الأوقاف .

وخلال الاحتفال الذي بدأ بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم وحضره النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والأمين المساعد بالحزب والنائب يسرى المغازى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والأمين المساعد بالحزب و نواب البرلمان بغرفتيه و امانة حزب مستقبل وطن بمحافظةدمياط،، رحبت " المحافظ " بالمهندس أشرف رشاد وجميع ممثلى الحزب ،كما اعربت عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الاحتفال للعام الثانى على التوالى لتكريم حفظة القرآن الكريم، و هنأتهم بما أنعم الله عليهم من حفظ كتابه الكريم داعية اياهم بالتحلى بآداب وتعاليم القرآن الكريم السمحة، ووجهت التحية إلى أسرهم على جهودهم المبذولة لتقديم الدعم اللازم لأبنائهم.

كما توجهت " الدكتورة منال عوض " بالشكر إلى حزب مستقبل وطن وجميع القائمين على هذا الاحتفال الذى يعكس اهتمام الجميع بالنشء والشباب لكى نبنى جيل قوى قادر على بناء مستقبل مشرق لوطننا الغالى .

ومن جانبه ،،استهل المهندس أشرف رشاد كلمته بتقديم التحية إلى الدكتورة منال عوض لمدها يد العون لدعم كافة المبادرات التي تخدم أبناء المحافظة ، مشيدا بما شهدته دمياط من إنجازات كبيرة تحت قيادتها، كما وجه الشكر إلى أمانة حزب مستقبل وطن والنائبان وليد التمامى و محمد أبو حجازى، معلنا عن تقديم دعم اضافى للمسابقة لتصل جوائزها إلى نصف مليون جنيه.

وعلى جانب آخر، توجه النائب وليد التمامى و النائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ بالشكر إلى محافظ دمياط لحرصها حضور الحفل لتكريم حفظة القرآن الكريم للعام الثانى، وأيضا جهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة والذي بدا واضحا بمشروعات التطوير التى انطلقت ليس فقط فى مدينتى دمياط و رأس البر فقط وإنما بجميع المدن ،كما وجها التحية إلى المهندس أشرف رشاد على دعمه المستمر لكافة أعمال الحزب .

و تضمن الاحتفال تواشيح وابتهالات دينية وفى ختامه،،كرمت المحافظ والمهندس أشرف رشاد الفائزين بالمسابقة البالغ عددهم ١٣٥ هذا إلى جانب فوق ١٨ متسابق من ذوى الهمم والطالبين المشاركين بفقرة التواشيح الدينية و أيضا فريق العمل الخيري بمكتب النائبان، و تبادلت الدكتورة منال عوض والمهندس أشرف رشاد الدروع التذكارية و تسلما دروعا من أمين حزب مستقبل وطن بدمياط النائب محمد الحصى .

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