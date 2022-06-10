حفل فني بحديقة بنت الشاطئ في دمياط بمناسبة الافتتاح.. صور

محافظة دمياط

شهدت حديقة بنت الشاطئ إقبال جماهيرى كبير، خلال الحفل الفني الذي أُقيم اليوم الجمعة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبالتعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك بمناسبة افتتاحها منتصف الأسبوع الجارى خلال زيارة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمحافظة دمياط.

تضمن الاحتفال الذى يُعد أول فعالية تقام بالحديقة، عدد من الفقرات الفنية لفرقة " Beeb marching " ، والتى لاقت إعجاب كبير من المواطنين ، كما أشادوا بمستوى التطوير الذي شهدته الحديقة لتصبح متنفس لأهالي المحافظة بمستوى حضاري متميز.

والجدير بالذكر أن مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ إحلال سور الكورنيش و رفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشه عبد الرحمن المفكرة والكاتبة المصرية وسارى العلم وإنشاء منطقتى للصيد ولعب الأطفال ومقاعد وممشى بالإضافة إلى تشجير الحديقة وإحاطتها بسور للحفاظ على مكوناتها وإنشاء مقاعد لانتظار سيارات الأجرة بنطاقها الخارجى.

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