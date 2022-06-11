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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكفتة المشوية فى دقائق

طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة المشوية

قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،  طريقة عمل الكفتة المشوية .
 

طريقة عمل الكفتة المشوية 

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة الحجم مفرية ناعماً

1 ملعقة صغيرة  بهار لحم (7 بهارات)

1 ½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة  فلفل أسود

خطوات تحضير الكفتة المشوية 

نحضر الكبة ونضع بها اللحم المفروم والبصل والبهارات والملح والفلفل الأسود .

نطحن جميع المكونات جيداً معاً حتى تمتزج ببعضها وتصبح عجيناً ناعماً يمكن تَشكيله.

نسكب خليط اللحم فى وعاء عميق، ويُغطى بورق النايلون، ثم يترك فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

نسخن الفرن على حرارة فوق المتوسط، وتُدهن صينية فرن بقليل من الزيت .

نخرج خليط اللحم من الثلاجة، ونشكلها على شكل أصابع متوسطة الحجم ومتساوية.

نرص الكفتة فى صينية الفرن المدهونة، ونضعها فى الفرن لمدة 10 دقائق.

نخرج الصينية من الفرن ونقلب أصابع الكفتة على الناحية الأخرى، ثم نتركها فى الفرن لمدة 10 دقائق أخرى أو حتى تَنضج تماماً وتأخذ اللون البنى الداكن.

نرص الكفتة المشوية فى طبق التقديم، وتقدم مع  سلطة لبن الزبادى والطحينة .

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