الحقيقة الكاملة في واقعة العثور على مقبرة جماعية للحمير .. محافظ الفيوم : المشهد كان  صادما وأمرت بدفن هياكلها فورا |فيديو

العثور على المقبرة الجماعية للحمير بالفيوم

احد البدو بالمنطقة الصحراوية أكتشف المقبرة

وكيل الطب البيطري: الحمير مذبوحة منذ عامين ومسلوخة الجلد

يرصد صدى البلد اكتشاف المقبرة الجماعية لحمير الفيوم ، بدايتها كانت مرور احد البدو الذى يعمل بإحدى المزارع القريبة بمقبرة الحمير، بالمنطقة الصحراوية بطريق أسيوط القاهرة الغربى التى تبعد عن محافظة الجيزة بـ 5 كيلومترات و هى منطقة حدودية ، خالية من كافة سبل المعيشة ولا يوجد بها أى كائن حى ، فأخطر البدو الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية التى قامت بدورها بإخطار الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم .

وعلى الفور اتخذ محافظ الفيوم قرارات عاجلة بتشكيل لجنة تنتقل فورا الى مكان المقبرة الجماعية لبحث الواقعة والوقوف على حجمها ، وبالفعل انتقلت اللجنة المشكلة من المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية والمحاسب سالم فتيح مدير إدارة المتابعة بالديوان العام لمحافظة الفيوم والدكتور اسامه مخلوف مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى ، حيث عثرت اللجنة على الآلاف من هياكل عظام الحمير المذبحة ، والمنزوع جلدها وملقاه وسط الصحراء .

واعدت اللجنة تقريرا عن الواقعة وتم عرضه على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الذى قرر تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية برئاسة المهندس ياسر جمعه رئيس المركز ، بسرعة التخلص من جميع الهياكل العظمية للحمير حرصا على البيئة وعدم انتشار الأوبئة بالمنطقة الصحراوية .

وبالفعل تقوم الوحدة الملحية لمركز ومدينة طامية بعمل حفر أمنة لدفن الحمير المذبوحة والهياكل العظمية المتحللة والمتعفنة للحمير بها والردم عليها بالرمال ، وتكليف مديرية الصحة برش المنطقة بالمبيدات .

كما قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تشكيل لجنة عاجلة تضم الطب البيطري، والمحليات، لفتح تحقيق عاجل في الواقعة، خصوصاً أنّها ليست المرة الأولى التي يتم العثور فيها على عدد ضخم من هياكل الحمير والتي تشكل كارثة صحية وبيئية.

كما وجه محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة من مسئولي مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين، وإدارة البيئة بالديوان العام لمحافظة الفيوم، للتفتيش على المطاعم والأسواق لأخذ عينات من اللحوم وإرسالها الى المعامل المتخصصة، كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين.

وقد أثارت واقعة العثور على الألاف من الهياكل العظمية للحمير المذبوحة، ومسلوخ جلدها بمنطقة جبلية بالصحراء بالطريق الأقليمى بطريق الفيوم أسيوط القاهرة الغربي، الواقعة بحدود مركز طامية حالة من الجدل الكبير بين أبناء المحافظة نظرا لحجم وضخامة المنظر .

وانتاب المواطنين حالة من القلق خوفا من أن تكون لحوم هذه الحمير قد تم بيعها فى المطاعم أو المحلات ، وينتظر المواطنين القرار النهائى من الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بتوضيح تفاصيل الواقعة بعد انتهاء اللجنة من التحقيق فيها .

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم، قام المحاسب ياسر جمعة رئيس مجلس مدينة طامية، والدكتور أسامة مخلوف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري، والدكتور ثروت سليمان مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والمحاسب سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتوجه لموقع الواقعة منتصف الليلة الماضية، وتم التعامل الفوري مع هياكل الحمير ـ جثث كاملة منزوعة الجلد في حالة تحلل كامل ـ بتجميعها ودفنها، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لذلك، واستمر العمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، كما يجرى العمل الأن بالمنطقة بالكامل لتجميع كافة هياكل الحمير المتناثرة ودفنها.

من جانب اخر تواصل أجهزة الامن بمحافظة الفيوم جهودها لكشف والقبض على الجناة مرتكبى الواقعة أتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

وأضاف: محافظ الفيوم بأن المشهد كان صادما بالنسبة لي، كان هناك لجان من الطب البيطري والتموين وسلامة الغذاء للتفتيش على المطاعم لضبط أي لحوم غير صالحة" وتخلصنا بشكل آمن من مقبرة الحمير ، تم تشكيل لجان من الطب البيطري ومديرية الصحة لفحص المجازر في الأسواق

من جانب أخر صرح الدكتور أيمن محمد عبد السلام وكيل وزارة الطب البيطرى بالفيوم، بأنه تم الانتقال إلى مكان المقبرة الجماعية بواسطة لجنة مشكلة من مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور أسامة مخلوف مدير عام إدارة المجازر بالمديرية، حيث كشفت اللجنة أن الهياكل العظمية للحمير مذبوحة منذ أكثر من عامين ومسلوخة الجلد ولا يوجد منها إلا عظام متحللة ورؤس سليمة ، الأمر الذى يؤكد أن هذه الحمير تم ذبحها للحصول على جلودها فقط ولم يقترب الجناة الذى ارتكبوا هذه الواقعة من لحوم الحمير أو تشفيتها.

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