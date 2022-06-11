رضا عبد العال: البدري اتظلم مع المنتخب ولو استعانوا بكوبر هولع في نفسي

حل الكابتن رضا عبد العال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضيفا ببرنامج " كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، للحديث عن رأيه الفني في مباريات منتخب مصر الأخيرة والعديد من الملفات الأخرى.

رضا عبد العال عن رفضه الانضمام للجنة اتحاد الكرة الفنية: قراركم متأخر

وأعلن رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق عن رفضه عرض الاتحاد المصري لكرة القدم لانضمامه للجنة الفنية المزمع تكوينها بالاتحاد.

ساعتها طلبِت الطلاق .. رضا عبدالعال: مراتي ضبطتني بكلم واحدة في التليفون

وحكى "رضا عبدالعال"، أغرب واقعة خيانة تم ضبطه فيها، قائلا: "كنت لسه متزوج جديد، وكنت منتقل حديثا للنادي الأهلي، وواحدة حدفت لي رقم تليفونها في ورقة".

وأضاف: "مراتي كانت نايمة جنبي وأنا كنت عايز أكلم الست اللي حدفت لي رقمها"، لافتا: "قولت لمراتي روحي شوفي العيال، فقالت لي أنا هنام معاهم في الأوضة التانية".

وأشار: "قعدت شويه وحسيت أنها نامت، لكن طلعت صاحية، قومت أنا قفلت الباب وسحبت التليفون الأرضي وحطيته على السرير واتغطيت بالبطانية وقولت أكلم البنت".

رضا عبد العال: مراتي طلبت الطلاق بسبب واحدة حضنتها في كوريا.. فيديو

وروى "رضا عبدالعال"، خلافا حدث بينه وبين زوجته، قائلا: "كنا بنلاعب كوريا، وربنا كرمنا وكسبنا وأنا اللي سجلت الهدف، وكسبنا البطولة"، متابعا: "أثناء الاحتفال كانت هناك فرقة تقدم استعراضات".

وأضاف: "الفرقة كانت مصرية، وأثناء الاحتفال واحدة جات حضنتني وأنا حضنتها"، لافتا: "وزنها كان تقيل أخذتني ووقعنا على الأرض".

رضا عبد العال: حسام البدري اتظلم واتعملت عليه مؤامرة عشان يمشي

وأشار عبد العال إلى أن "ما يحدث لمنتخب مصر هو ذنب رحيل حسام البدري المدير الفني الأسبق الذي أقيل من منصبه بمؤامرة" على حد تعبيره.

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وكشف عبد العال، سبب رفضه عرض الاتحاد المصري لكرة القدم لانضمامه للجنة الفنية المزمع تكوينها بالاتحاد، مضيفا:" "لو أراد الاتحاد المصري لكرة القدم الإصلاح لشكل هذه اللجنة عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب، وقبل تعيين مدرب جديد".

رضا عبدالعال: كيروش فاشل وحظي بفرصة لم يحصل عليها أي مدرب قبله

وأشار إلي أنه كان يرى أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق، فاشل، وحظي بفرصة لم يحصل عليها أي مدرب قبله، حيث خاض عددا من المباريات الودية المميزة، واستعدادات قوية ومعسكرات للمنتخب، وعلى الرغم من كل ذلك لم يحصل على أي شيء".

رضا عبد العال: ضغطي عالي من يوم ما إيهاب جلال مسك المنتخب

وتابع عبد العال خلال حواره بالبرنامج،:" ضغطي عالي من يوم ما ايهاب جلال مسك المنتخب.. ازاي يكون مسؤول عن مستقبل الكورة في مصر".

رضا عبد العال: هولع في نفسي لو استعانوا بكوبر مديرا فنيا للمنتخب

وتابع رضا عبد العال،:" هولع في نفسي لو استعانوا بكوبر مديرا فنيا لمنتخب مصر، وضياء السيد مدربا عاما للمنتخب، أو يجيلي سكتة قلبية وأموت علطول”.