أمريكا تسجل أعلى مستوى تضخم منذ 40 عاما .. بايدن يتهم شركات النفط باستغلال نقص الإمدادات..وزير خارجية الجزائر يؤكد عدم التدخل في الشأن التونسي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

رانيا المشاط: التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

السعودية: لا صحة لإلغاء إلزامية تغطية الشعر للنساء بالهوية

مبعوث أمريكي يزور لبنان لبحث أزمة الحدود البحرية

بايدن يتهم شركات النفط الأمريكية باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح

اليمن.. العليمي في القاهرة لبحث التنسيق الأمني والعسكري

بايدن: القوى الداعمة لـ"هجوم الكابيتول" لا تزال ناشطة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط، قولها إنها تؤكد على العلاقة القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي عززت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص منذ العام 1979.

وأوضحت أنه منذ جائحة كورونا في عام 2020 شهدت العلاقة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي تطورا كبيرا وتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة التي تعزز الجهود التنموية وأولويات الدولة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، من بينها تمويل بقيمة 1.13 مليار يورو لتمويل قطاع النقل، ودعم فني بقيمة 27.5 مليون يورو لقطاع النقل والمياه، وتوفير أكثر من 1.7 مليار يورو للقطاع الخاص والبنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات.

وأشارت "الراي" إلى أن رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وصل مساء الجمعة، القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة سترسل مبعوثا إلى لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة الطاقة في البلاد وتأكيد أمل واشنطن في أن تتمكن بيروت وإسرائيل من التوصل إلى قرار بشأن ترسيم حدودهما البحرية.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان إن عاموس هوشستين كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة سيزور لبنان يومي 13 و14 يونيو.

وقالت "الراي" إن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أكد أن بلاده حريصة على نجاح تونس واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام خيارات قيادتها وثقتها في قدرتها على خدمة مصلحة تونس في المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الجزائري مع الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج الرئاسي، وذلك عقب حديث أدلى به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وصف بأنه غير مسبوق، حينما قال إن تونس تواجه ”مأزقا“.

وقالت "الجريدة" إن الأحوال المدنية في السعودية أوضحت أن التعديل الوارد في فقرة صور الوثائق بتعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية يختص بالفئات العمرية من (10) إلى (14) سنة، وبعض الحالات المرضية.

كما نفت الأحوال المدنية ما تم تداوله عن إلغاء إلزامية النساء بتغطية شعر الرأس في الهوية الوطنية، بعد إقرار التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.

دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن التضخم عاود التسارع في مايو في الولايات المتحدة بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلا رقما قياسيا منذ أربعين عاما، في حين دعا الرئيس جو بايدن بهذا الصدد إلى بذل ”جهد أكبر وسريع“.

وأفادت "الجريدة" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم صناعة النفط الأمريكية، وشركة إكسون موبيل على وجه الخصوص، يوم الجمعة، باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح.

ونقلت "الأنباء" عن بايدن قوله في سياق آخر، إن القوى التي تقف خلف الهجوم على مقر الكابيتول، في السادس من يناير 2021، لا تزال تنشط اليوم.