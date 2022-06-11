شوبير: بركات وحازم امام يدرسان الاستقالة من اتحاد الكرة.. فيديو



كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الثنائي حازم إمام ومحمد بركات، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، يدرسان تقديم استقالتهما من الجبلاية، بعد الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني أمام إثيوبيا.

وأضاف شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أن الثنائي فكرا بشكل جدى في تقديم الاستقالة عقب مواجهة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل.



مباراة مصر واثيوبيا

وفاز منتخب إثيوبيا على نظيره منتخب مصر 0/2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ملعب بينجو الدولي، بعاصمة مالاوي ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل.

سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21، وشيمس بيكلي في الدقيقة 39.