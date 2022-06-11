المجر تستبعد فرض أوروبا حظرا على الغاز الروسي

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو إن احتمال فرض حظر روسي على الغاز في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المقبلة سيكون “مستحيلا”.

وقال الوزير المجرب في تصريحات لشبكة سي إن بي سي يوم الخميس على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس: “عندما نفرض عقوبات ، علينا التأكد من أن هذه العقوبات تضر أكثر من نفرض عليهم العقوبات فقط لأنفسنا“.

وتعتمد المجر غير الساحلية بشكل كبير على الهيدروكربونات الروسية.

وتأتي تعليقات سزيجارتو في الوقت الذي قال فيه الرئيس فلاديمير بوتين إنه يعتقد أن الغرب لن يكون قادرًا على التخلص من النفط والغاز الروسي لعدة سنوات.

سعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر كامل على الخام الروسي في محاولة لشل آلة بوتين الحربية في مواجهة هجوم الكرملين على أوكرانيا. الكتلة تم قبوله أخيرًا أواخر الشهر الماضي إلى حظر نفطي جزئي في حزمة العقوبات السادسة التي طال تأجيلها ضد روسيا.

وستشهد التسوية فرض حظر على نقل النفط الروسي إلى الكتلة عن طريق البحر ، مع إعفاء للواردات التي يتم تسليمها عبر خط الأنابيب بعد معارضة المجر.