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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحالة الاجتماعية والسن أهم المعايير.. شروط التقدم لمسابقة ملكة جمال مصر 2022

شروط التقدم لمسابقة
شروط التقدم لمسابقة ملكة جمال مصر2020

يستعد كل عام القائمين على مسابقة ملكة جمال مصر 2022 في استقبال الفتيات، والتحقق من توافقهم للشروط لاختيار ما يتناسب منهم للانضمام إلى مراحل المسابقة، واختيار الفائزة من بينهم.


شروط التقدم لمسابقة ملكة جمال مصر2020

 

ويتم وضع الشروط من قبل القائمين على المسابقة لكي يعرف المتسابقين مدى توافقهم للتقديم والإنضمام إلى مسابقة ملكة جمال مصر 2022، وهلى سيتم قبولهم أم لا.

 

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ومن أهم الشروط التي يتم وضعها خلال فترة المسابقة هي الالتزام التام بمدة المسابقة، على أن تقوم الفتاة الفائزة بلقب ملكة جمال مصر، بتقديم العديد من المشاريع والأفكار التطوعية و الخيرية صالح مصر كي تقوم بتطبيقها خلال فترة تنصيبها باللقب، وحتى تقوم بتسليم اللقب الى الفائزة في العام المقبل.

 

ويكثر البحث من قبل الفتيات عن أبرز شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال مصر 2022، لكي يقوموا بالتقديم إليها، ونشمل الشروط ما يلي :

_ يجب أن يتراوح عمر المتسابقة بين 20-29 عام.

_ ألا يزيد وزنها عن 60 كيلوجرام.

_ ألا يقل طولها عن 163 سم.

_ أن يكون الوزن مناسب مع الطول وفقاً للمعايير الدولية.

_ أن تكون حاصلة على مؤهل عالي، أو طالبة في الجامعة أو في مدارس دولية.

 

شروط التقدم لمسابقة ملكة جمال مصر2020

 

_ أن تجيد اللغة الإنجليزية ويفضل لغات أجنبية أخرى.

_ أن تمتلك موهبة .

_ غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج.

_ يجب ان تكون على قدر عالي من الثقافة والذكاء والجمال الطبيعي، فلا ترتدي الشعر الصناعي أو العدسات اللاصقة.

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