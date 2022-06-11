السفير الروسي بواشنطن: حوارنا السياسي مع الولايات المتحدة أصبح في مأزق حقيقي

أكد السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف، أن الحوار السياسي بين بلاده والولايات المتحدة أصبح في مأزق حقيقي.



وقال أنطونوف - خلال كلمته في حفلة بالسفارة الروسية بمناسبة العيد الوطني القادم أوردتها قناة "روسيا اليوم" - "إن العلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت إلى النقطة الحرجة".. مضيفا "أنه بسبب سياسات الولايات المتحدة وصل الحوار السياسي الثنائي إلى مأزق".



وأوضح السفير الروسي أن موسكو منفتحة على التعامل الدبلوماسي المبني على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، وخاصة الآن عندما يواجه العالم مثل هذا العدد الكبير من التحديات التي تتطلب الردود المنسقة من جانب المجتمع الدولي بأسره، مشيرا إلى أنه من بين التحديات القائمة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتغيير المناخ والأمن الغذائي.

