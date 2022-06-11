قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن أسرة عجوز مريض زهايمر

بعث القارئ أحمد مرسي يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، للبحث عن أسرة عجوز يعاني من مرض الزهايمر.

وقال القاري في استغاثته: "نبحث عن أهل والدنا الكريم مريض زهايمر وهو موجود بمستشفى حلوان العام من 31/5/2022 عثر عليه على الطريق كان فاقد الوعي اسمه محمود سعد وابنه اسمه مصطفي من المنيا وساكن فى الشرفا بالصف في الجيزة للتواصل 01123252572، 01016555467".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.