عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن أسرة عجوز مريض زهايمر

صدى البلد

بعث القارئ أحمد مرسي يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، للبحث عن أسرة عجوز يعاني من مرض الزهايمر.

 

وقال القاري في استغاثته: "نبحث عن أهل والدنا الكريم مريض زهايمر وهو موجود بمستشفى حلوان العام من 31/5/2022 عثر عليه على الطريق كان فاقد الوعي اسمه محمود سعد وابنه اسمه مصطفي من المنيا وساكن فى الشرفا بالصف في الجيزة للتواصل 01123252572، 01016555467".

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم السبت لـ جميع الأعيرة .. فيديو

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 يونيو 2022

كل ده علشان اللي جاي.. هجوم عنيف من نجم الزمالك على مؤتمر الأهلي

إيهاب جلال يعلن قائمة منتخب مصر المسافرة لمواجهة كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل

انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمصريين: غدا انتهاء الموجة الحارة

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

ترشيحاتنا

زيادة سعرية جديدة لـ ميتسوبيشي إكليبس كروس

تحت مظلة الدولة.. هاني أبوريدة: مصر أصبحت مركزًا عالميًا لتنظيم الأحداث الرياضية

تحذيرات على السجائر الفرط.. قصة أحدث طريقة لمواجهة التدخين

طرق الوقاية من سرطان المخ ولماذا يتم اكتشافه متأخرا

مد حظر تصدير الفول والمكرونة والقمح والدقيق والزيوت والذرة 3 أشهر

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق لتجنب حدوث ضربة الشمس.. و5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بها

إسرائيل تشتعل.. شاهد حريق ضخم يلتهم 18 حافلة بمحطة مركزية

عمل كمتذوق سجائر وسجنته أنغام.. لماذا استعار نجاح الموجي اسم شقيقه للعمل به؟

لن تتضمن بيانات عسكرية.. ناسا تطلق أول دراسة مفتوحة حول الأطباق الطائرة

فيديو

فرحانة إني فنانة.. إلهام شاهين: أنا بحب شغلي بجنون

بعد انفصالها عن زوجها.. ياسمين الخطيب تحاول إنهاء حياتها بأقراص زانكس

طلقها وتزوج راقصة فرنسية.. حكاية آية حديث السوشيال ميديا

جدعنة بلا حدود .. المصريين جمعوا مليون جنيه لابن قريتهم لوجه الله.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

اﻟﻤﺰﻳﺪ