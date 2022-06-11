نشرة أخبار العالم | الحرب الروسية تهدد حياة 19 مليون شخص.. 4 أمراض كلفت الدول الخليجية 50 مليار دولار.. 535 مليون إصابة بـ كورونا حول العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

الفاو: الحرب الروسية قد تترك 19 مليون شخص يعانون من الجوع المزمن

في قلق من أزمة عالمية طاحنة، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا لها تأثير كبير على أسواق الغذاء العالمية ويمكن أن تترك 11 إلى 19 مليون شخص آخرين يعانون من الجوع المزمن، وفق ما ذكرت صحيفة بيزنس استاندرد.

وصرح المتحدث باسم الفاو بوبكر بن بلحسن للصحفيين بأن البلدين المتحاربين هما منتجان رئيسيان للسلع الزراعية في العالم ، بحصة مجتمعة تبلغ حوالي 30 في المائة من صادرات القمح العالمية.

وقال إن أكثر الدول تضررا من الصراع تقع في منطقة إفريقيا.

واستشهد المتحدث بأحدث تقرير عن توقعات الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة، والذي أشار إلى احتمال تشديد أسواق السلع الغذائية في عام 2022 بسبب "ارتفاع أسعار المدخلات ، والمخاوف بشأن الطقس ، وزيادة عدم اليقين في السوق".

ذكر بلحسن إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية من المتوقع أن يرفع فواتير استيراد الغذاء العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 1.8 تريليون دولار في عام 2022.

وأضاف أن "فواتير الاستيراد المرتفعة تعكس بشكل رئيسي ارتفاع تكاليف، حيث من المقرر أن تواجه العديد من الدول، وخاصة الدول الضعيفة اقتصاديًا ، فواتير أعلى بينما تستورد كميات أقل من المنتجات".

جونز هوبكنز: 535 مليون إصابة بكورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 534 مليونا و877 ألفا و986 إصابة.



وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و308 آلاف و404 وفيات.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 85.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.4 مليون إصابة.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 667 ألفا و960 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و757 وفاة.

ثمن باهظ في سنة .. 4 أمراض كلفت الدول الخليجية 50 مليار دولار

كلّفت أربعة أمراض خطيرة اقتصاد دول الخليج العربي رقمًا باهظًا بعشرات المليارات من الدولارات، وفق ما أوردت صحيفة عكاظ السعودية.

وبحسب الأرقام، فقد كلفت أربع أمراض دول الخليج العربي، نحو 50 مليار دولار في عام 2019، أي ما يعادل 3.3% من ناتجها المحلي الإجمالي.

كشف عن ذلك، مجلس الصحة الخليجي الذي قال أن الأمراض غير المعدية الرئيسية الأربعة : السرطان، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، هي من كلفت هذه الكلفة الباهظة.

وأفاد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، بأن ذلك جاء وفقا لما أظهره أول تقييم اقتصادي للاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها في دول مجلس التعاون الخليجي الست، نفّذه مجلس الصحة الخليجي ومثل السعودية فيه الدكتور شاكر العمري.

وقال الدكتور عسيري: تقدر التكاليف غير المباشرة بمبلغ 20 مليار دولار أو 40% من إجمالي العبء، مؤكدا أن تنفيذ حزم التدخل الأربع النموذجية في دول مجلس التعاون الخليجي الست على مدى 15 عاما سيكلّف 14 مليار دولار، مع عائد استثمار قدره 4.9 دولار لكل دولار مستَثمَر، ومزايا صحية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك 290,000 حالة وفاة مبكرة يتم تجنبها.