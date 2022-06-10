نشرة أخبار العالم.. إثيوبيا تعلن استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة.. الصين تهدد بإعلان الحرب على تايوان.. ورئيس مجلس القيادة اليمني يصل مصر

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نوضح أبرزها في التقرير الآتي:

تحول مفاجئ.. إثيوبيا: نتطلع إلى استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان

أعلن سفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة ووزير المياه الإثيوبي السابق سيليشي بيكيلي إن إثيوبيا مهتمة باستئناف المفاوضات مع مصر والسودان حول سد النهضة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن بيكيلي أدلى بتصريحاته تلك خلال لقاء جمعه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي مايك هامر.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الجمعة أن بيكيلي سلط الضوء على "اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي".

اكتشاف أول حالة جدري القرود في صفوف الجيش الأمريكي بألمانيا



قال متحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية، إن أحد أفراد الخدمة الفعلية في الجيش الأمريكي المتمركز في شتوتجارت في ألمانيا تعد أول حالة إصابة للجيش بمرض جدري القرود.

وقال المتحدث باسم الجيش ويليام سبيكس، في بيان، "إن العنصر العسكري أثبت مؤخرا إصابته بجدري القرود"، مضيفا، "تمت رؤية الشخص وعلاجه في عيادة الصحة التابعة للجيش في شتوتغارت، وهو الآن في مكان معزول خارج القاعدة وسيبقى هناك حتى يتعافى"، وفقا لشبكة "CNN".

وتابع: "لقد قرر مسؤولو الصحة العامة أن الخطر على عموم السكان منخفض للغاية. وكإجراء احترازي، يتم تتبع المخالطين لموظفي العيادة الذين تفاعلوا مع المريض. الحالة في شتوتغارت هي من سلالة غرب إفريقيا، التي تعتبر بشكل عام خفيفة وطبيعة الانتقال من إنسان إلى آخر محدودة"، منوها إلى إن الجيش الأمريكي يلتزم بجميع قوانين ولوائح الدولة المضيفة السارية.

التضخم يتوحش.. طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تتجاوز التوقعات

تزايد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع لكنه بقي عند مستويات متسقة مع سوق عمالة يعاني من نقص المعروض.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس إن طلبات الحصول على إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفعت في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو بواقع 27 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 229 ألف طلب.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يصل عدد الطلبات إلى 210 آلاف في الأسبوع الأخير.

فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في فك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني

أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة، استعداد فرنسا للمشاركة في عملية تتيح رفع الحصار عن ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا وتصدير الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها.

وقال مستشار رئاسي: "نحن في تصرف الأطراف لبلورة عملية تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا في شكل آمن، أي تمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر"، حسب وكالة "فرانس برس".

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نظيره الروسي فلاديمير بوتين قرارا أمميا لإنهاء حصار ميناء أوديسا، داعيا إلى رفع الحصار عنها.

وخلال محادثة هاتفية بين الزعيمين، قال ماكرون إنه قدم عرضا إلى بوتين لصياغة قرار لمجلس الأمن يوفر إطاراً للإفراج عن الحبوب من الموانئ البحرية الأوكرانية المحظورة.

الصين تهدد بإعلان الحرب على تايوان

حذرت الصين، الجمعة، من أنها لن تتردد في بدء حرب، إذا أعلنت تايوان استقلالها، في ظل أحدث نزاع بين القوى العظمى على الجزيرة.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أطلق وزير الدفاع الصيني وي فنجي، هذا التحذير، تزامنا مع أول اجتماع مباشر له مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على هامش مؤتمر شانغريلا للأمن الدولي في سنغافورة.

كما حذر الوزير الصيني نظيره الأمريكي خلال اللقاء من أنه "إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، فلن يتردد الجيش الصيني في بدء حرب مهما كان الثمن".

وتعهدت الصين بأنها سوف "تحطم أي مؤامرة تهدف إلى استقلال تايوان، وستدافع بحزم عن وحدة الوطن الأم" مشددا على أن "تايوان للصين"، حسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان.

السعودية.. حقيقة إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة في البطاقة

أشارت وسائل إعلامية إلى أن المملكة العربية السعودية، قررت إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة والعنق في الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية، قبل أن تكشف الأحوال المدنية صحة القرار.

وفي هذا السياق، نفت الأحوال المدنية السعودية الأنباء المتداولة عن إلغاء إلزامية النساء بتغطية شعر الرأس في الهوية الوطنية، بعد إقرار التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.

من جهته، قال المتحدث باسم وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية، محمد الجاسر، إن الحجاب في الهوية الوطنية للمرأة إجباري، موضحا أنه يتم إرفاق التقارير الطبية عند طلب تغيير الصورة لتغير الملامح بسب العمليات الجراحية وغيرها.

كوارث في إثيوبيا .. أزمة تغذية مميتة ومتصاعدة بـ إقليم عفر

رصدت منظمة أطباء بلا حدود مؤشرات مثيرة للقلق على أزمة تغذية مميتة ومتصاعدة في إقليم عفر بإثيوبيا، مما يتطلب زيادة عاجلة في الاستجابة الإنسانية.

ويؤوي إقليم عفر الواقع شمال شرقي إثيوبيا مئات الآلاف من النازحين من مناطق الصراع في إثيوبيا، ولا سيما في إقليم تيجراي المجاور، ليجدوا أنفسهم يكافحون مع سكان عفر الجفاف والجوع والافتقار الشديد للوصول إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة.

وقال رافائيل فيشت منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "أكثر ما يخيفنا في هذه المرحلة هو أننا بدأنا فقط في رؤية قمة الجبل الجليدي، وهي بالفعل مرعبة. في مستشفى دوبتي، وهو مستشفى الإحالة الوحيد في كل منطقة عفر، نرى الأطفال يصلون بعد رحلات طويلة وصعبة بشكل لا يصدق. يموت الكثير منهم في غضون 48 ساعة لأنهم مرضى للغاية ويعانون من سوء التغذية لدرجة لا تسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة".

يلتقي السيسي.. رئيس مجلس القيادة اليمني يصل القاهرة ضمن جولة خارجية

وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليمني اليوم الجمعة، العاصمة المصرية القاهرة قادما من مملكة البحرين، ضمن جولة خارجية ستشمل ايضا دولة قطر.

ويلتقي الرئيس رشاد العليمي واعضاء مجلس القيادة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددا من المسؤولين المصريين للبحث في العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، والمستجدات اليمنية، بما في ذلك الجهود الاقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، التي تزداد تفاقما مع تعنت المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

ويرافق الرئيس خلال الزيارة اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.