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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يلتقي السيسي.. رئيس مجلس القيادة اليمني يصل القاهرة ضمن جولة خارجية

جانب من الوصول
جانب من الوصول

وصل  الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليمني  اليوم الجمعة، العاصمة المصرية القاهرة قادما من مملكة البحرين، ضمن جولة خارجية ستشمل ايضا دولة قطر.

ويلتقي الرئيس رشاد العليمي واعضاء مجلس القيادة،  الرئيس عبدالفتاح السيسي،  ، وعددا من المسؤولين المصريين للبحث في العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، والمستجدات اليمنية، بما في ذلك الجهود الاقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، التي تزداد تفاقما مع تعنت المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

ويرافق  الرئيس خلال الزيارة اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس مجلس القيادة، والوفد المرافق، وزير التربية والتعليم الفني المصري الدكتور طارق شوقي رئيس بعثة الشرف المرافقة، وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم، واعضاء السفارة الذين رحبوا بفخامة الرئيس، وأكدوا اهمية الزيارة للدفع بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين الى آفاق أرحب.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي أعرب  الرئيس رشاد العليمي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة  مصر ، التي كانت على الدوام خير الشقيق المدافع عن قضايا امتنا العربية والاسلامية.

واشاد رئيس مجلس القيادة بموقف جمهورية مصر العربية بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، الى جانب الشعب اليمني على كافة الاصعدة، خلال سنوات الحرب التي فجرتها المليشيات الحوثية.

وقال ان استضافة مصر الشقيقة لأكثر من مليون يمني سواء بالإقامة والاستقرار المؤقت بسبب ظروف الحرب او العلاج، والتعليم، يجسد المكانة المائزة للعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وصولا الى المواقف الدبلوماسية المصرية الفاعلة في المحافل الاقليمية والدولية، المساندة لجهود استعادة الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.

كما اشاد بالنهضة العمرانية، والخدمية التي تشهدها مصر على مختلف المستويات كواحدة من اكثر التجارب الملهمة في المنطقة، معربا عن امله بان تسهم الزيارة في الاستفادة من هذه الخبرات، اضافة الى التنسيق الامني والعسكري لمواجهة التحديات المشتركة والمخاطر التي تهدد امن وسلامة الملاحة العالمية بين مضيق باب المندب وقناة السويس.

ويرافق  الرئيس ايضا، وفد رفيع يضم مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزراء الخارجية احمد بن مبارك، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والنقل عبدالسلام حميد، والصحة قاسم بحيبح، والمدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين افراح الزوبة.

وغادر  الرئيس في وقت سابق، العاصمة البحرينية المنامة بعد ثلاثة ايام من زيارة رسمية التقى خلالها اخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعددا من المسؤولين البحرينيين ضمن جولة خارجية بدءا بدولة الكويت الشقيقة.

وكان في مقدمة مودعي  الرئيس والوفد المرافق وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، رئيس بعثة الشرف، وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين والسفير اليمني لدى المملكة الدكتور علي الاحمدي.

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