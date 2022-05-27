مصطفى بكري: الشعب اليمني عانى الكثير والأوضاع صعبة

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الدكتور رشاد العليمى تولى مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وهو شخصية معروفة بالحكمة والوعي.

وأضاف بكري، خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد" الشعب اليمني عانى الكثير والفترة الراهنة تستوجب التواصل مع الجميع، معقبا:" العلاقات المصرية اليمنية تاريخ يضرب بجذوره في عمق التاريخ".

الأوضاع الأمنية والاقتصادية

وتابع بكرى، أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى اليمن صعبة للغاية، والشعب يتحمل المر ولكنه لم يفقد الأمل أنه غدا سيعود اليمن مرة أخرى.

وأكد بكرى، أن شعب اليماني شعب عروبى بطبعه، والعديد من الشعوب العربية يعود أصلها إلى المناطق اليمنية.